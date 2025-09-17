Altın ve dolar yükselir mi düşer mi? Fed toplantısı sona ererken ABD'den kritik analiz

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı, dün başlayan ve bugün sona erecek süreciyle son yılların en dikkat çekici buluşmalarından biri olarak öne çıktı. Piyasaların gözü, olası 25 baz puanlık faiz indiriminde. Ancak bu toplantı sadece rakamlardan ibaret değil; içerideki görüş ayrılıkları ve dışarıdan gelen siyasi baskılar, kararın etkisini daha da kritik hale getiriyor.

SİYASİ GERİLİM GÖLGE DÜŞÜRDÜ

Dünya gazetesinin ForInvest'ten aktardığı analize göre, toplantı öncesi yaşanan gelişmeler, sürecin ne kadar sıra dışı olduğunu ortaya koydu. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, eski Başkan Donald Trump’ın görevden alma girişimlerine rağmen temyizden aldığı izinle masada yer aldı. Ayrıca Trump’ın danışmanı Stephen Miran, Senato onayının ardından alışılmışın dışında bir yemin töreniyle göreve başladı. Bu tablo, siyasi müdahalelerin gölgesinde bir toplantı yapıldığını gösterdi.

FED İÇİNDE FİKİR AYRILIKLARI

Trump’ın atadığı yeni isimler ile bölgesel Fed başkanları arasında faiz indirimi konusunda derin görüş ayrılıkları bulunuyor. Analistlere göre, üçten fazla üyenin karara karşı çıkması olası. Bu da yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda siyasi bir hesaplaşmanın merkez bankası kararlarına yansıdığını işaret ediyor.

ALTIN VE DOLAR İÇİN KRİTİK EŞİK

Şimdi gözler, Fed Başkanı Jerome Powell’ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalara çevrilmiş durumda. Daha güvercin mesajlar, altın ve hisse senedi piyasalarına ivme kazandırabilir. Ancak temkinli veya şahin bir ton, doların değerini güçlendirerek altını baskılayabilir. Küresel piyasalar, Powell’ın ağzından çıkacak her cümlenin yön tayin edeceği bir bekleyiş içinde.