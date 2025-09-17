Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Altın ve dolar yükselir mi düşer mi? Fed toplantısı sona ererken ABD'den kritik analiz

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) iki gün süren toplantısı bugün tamamlanıyor. Faiz indirimi beklentisi yüksek olsa da, içerideki fikir ayrılıkları ve siyasi baskılar altın ve dolar başta olmak üzere küresel piyasalarda belirsizliği artırıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 08:43
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 08:43

ABD Merkez Bankası’nın () Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı, dün başlayan ve bugün sona erecek süreciyle son yılların en dikkat çekici buluşmalarından biri olarak öne çıktı. Piyasaların gözü, olası 25 baz puanlık faiz indiriminde. Ancak bu toplantı sadece rakamlardan ibaret değil; içerideki görüş ayrılıkları ve dışarıdan gelen siyasi baskılar, kararın etkisini daha da kritik hale getiriyor.

Altın ve dolar yükselir mi düşer mi? Fed toplantısı sona ererken ABD'den kritik analiz
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın rekora doymuyor! Fed öncesi büyük yükseliş... İşte 17 Eylül 2025 güncel altın fiyatları

SİYASİ GERİLİM GÖLGE DÜŞÜRDÜ

Dünya gazetesinin ForInvest'ten aktardığı analize göre, toplantı öncesi yaşanan gelişmeler, sürecin ne kadar sıra dışı olduğunu ortaya koydu. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, eski Başkan ’ın görevden alma girişimlerine rağmen temyizden aldığı izinle masada yer aldı. Ayrıca Trump’ın danışmanı Stephen Miran, Senato onayının ardından alışılmışın dışında bir yemin töreniyle göreve başladı. Bu tablo, siyasi müdahalelerin gölgesinde bir toplantı yapıldığını gösterdi.

Altın ve dolar yükselir mi düşer mi? Fed toplantısı sona ererken ABD'den kritik analiz
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 17 Eylül 2025 güncel döviz kurları: dolar, euro, sterlin fiyatları

FED İÇİNDE FİKİR AYRILIKLARI

Trump’ın atadığı yeni isimler ile bölgesel Fed başkanları arasında konusunda derin görüş ayrılıkları bulunuyor. Analistlere göre, üçten fazla üyenin karara karşı çıkması olası. Bu da yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda siyasi bir hesaplaşmanın merkez bankası kararlarına yansıdığını işaret ediyor.

Altın ve dolar yükselir mi düşer mi? Fed toplantısı sona ererken ABD'den kritik analiz

ALTIN VE DOLAR İÇİN KRİTİK EŞİK

Şimdi gözler, Fed Başkanı ’ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalara çevrilmiş durumda. Daha güvercin mesajlar, ve hisse senedi piyasalarına ivme kazandırabilir. Ancak temkinli veya şahin bir ton, doların değerini güçlendirerek altını baskılayabilir. Küresel piyasalar, Powell’ın ağzından çıkacak her cümlenin yön tayin edeceği bir bekleyiş içinde.

ETİKETLER
#fed
#fed
#jerome powell
#jerome powell
#dolar
#dolar
#altın
#altın
#donald trump
#faiz indirimi
#dolar ve altın
#Siyasi Gerilim
#Görüş Ayrılıkları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.