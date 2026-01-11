2. İstanbul Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi

“Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi: Sürekli Öğrenme ve Yenilikçi Uygulamalar” temasıyla düzenlenen kongreye; Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Millî Eğitim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersin Göse, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör, Türk Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Yıldız ile çok sayıda akademisyen ve eğitimci katıldı.

“ÖĞRETMENİN MESLEKİ GELİŞİMİ, ÜLKENİN EĞİTİM UFKUNUN GELİŞİMİDİR”

Kongrenin açılışında konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, öğretmenliğin sürekli öğrenmeyi ve yenilenmeyi esas alan bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı.

“Eğitim; insanı inşa eden, toplumu ayakta tutan ve medeniyet tasavvurunu geleceğe taşıyan bir süreçtir. Bu sürecin merkezinde ise öğretmen vardır. Öğretmenin mesleki gelişimi, aslında bir ülkenin eğitim ufkunun gelişimidir.” diyen İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, 2. İstanbul Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde yaptığı konuşmada, öğretmenliğin sürekli öğrenmeyi zorunlu kılan dinamik bir meslek alanı olduğunu vurguladı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin öğretmeni uygulayıcı bir aktör olarak değil; düşünen, üreten, araştıran ve kendini sürekli geliştiren bir özne olarak konumlandırdığını ifade eden Yentür, bu yaklaşımın öğretmenlik mesleğini akademik bilgi, saha tecrübesi ve değer temelli bir bakış açısıyla birlikte ele almayı gerekli kıldığını belirtti. İstanbul Eğitim Araştırmaları Kongresi’nin bütüncül anlayışın güçlü bir zemini olma iddiası taşıdığını dile getiren Yentür, üniversitelerle kurulan iş birliklerinin bilginin üretildiği alan ile sınıf ortamları arasında nitelikli bir köprü oluşturduğunu, bu etkileşimin eğitimin kalitesine doğrudan katkı sunduğunu kaydetti.

Yentür, kongre kapsamında sunulacak bildiriler, gerçekleştirilecek atölye çalışmaları ve özel oturumların; öğretmenlik mesleğinin değişen ihtiyaçlarına cevap üretmek, okul iklimini güçlendirmek ve öğrenmeyi çağın imkânlarıyla daha nitelikli hâle getirmek adına önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, ortaya konulacak her akademik katkının İstanbul’un 39 ilçesindeki okullara somut uygulamalar olarak taşınacağını ifade etti.

“EĞİTİM TOPLUMSAL SİSTEMLER ÜZERİNDE BELİRLEYİCİ ROLE SAHİPTİR”

Kongrenin ev sahibi İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik ise konuşmasında, eğitimin toplumsal sistemler üzerindeki belirleyici rolüne dikkati çekti. Toplumsal yapıyı deniz kıyısındaki kum tanelerine benzeten Çelik, “Kumsaldaki tek bir kum tanesinin yerinin değişmesi, milyarlarca zerreciği harekete geçirir. Toplumsal hayat da böyledir; sistemin içindeki en küçük hareket bile devasa bir sirkülasyona yol açar.” dedi.

Eğitimin bu büyük sirkülasyonun merkezinde yer aldığını ifade eden Çelik, öğretmenlerin bu sürecin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Son yıllarda küresel ölçekte yaşanan dönüşümlerin, teknolojik gelişmelerin ve yapay zekâ başta olmak üzere yeni başlıkların öğretmenlik mesleğinin süreklilik boyutunu daha da görünür kıldığını belirtti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen çalışmalara üniversite olarak güçlü katkı sunmayı önemsediklerini dile getiren Çelik, İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinde eğitim fakültesi başta olmak üzere tüm akademik birimlerin sürece dâhil olduğu kapsamlı bir hazırlık yürüttüklerini, bu çalışmalara ilişkin çıktıları yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.

İki gün süren kongrede; mesleki gelişim politikaları, öğretmen eğitimi, yenilikçi uygulamalar ve sürekli öğrenme kültürü başlıklarında konferanslar, özel oturumlar, eş zamanlı atölye çalışmaları ve bildiri sunumları gerçekleştirildi. Kongre, ödül töreni ve kapanış programıyla sona erdi.