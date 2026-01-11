Menü Kapat
TGRT Haber
 Ömer Faruk Dogan

Steam Machine fiyat sızıntısı oyuncuları hayal kırıklığına uğrattı: PS5 Pro’dan bile pahalı

Yeni Steam Machine için fiyat sızıntısı yapıldı. Yükselen bellek fiyatları ve tedarik sorunları nedeniyle cihazın 2026’nın ilk çeyreğindeki çıkış tarihinin ertelenme ihtimali bulunuyor. Peki Steam Machine fiyatı ne kadar olacak?

Murat Makas
11.01.2026
16:13
11.01.2026
16:13

Valve'ın merakla beklenen ve bütçe dostu olması umulan yeni kompakt bilgisayarı Steam Machine hakkında ortaya çıkan son bilgiler oyuncuları hayal kırıklığına uğratabilir. Çekya merkezli bir e-ticaret platformunda listelenen fiyatlar, cihazın PlayStation 5 Pro'dan bile daha yüksek bir etiketle raflardaki yerini alabileceğini gösteriyor.

STEAM MACHINE FİYATLARI CEP YAKACAK

Smarty.cz üzerinde yer alan ancak henüz resmiyet kazanmayan verilere göre, Steam Machine'in 512 GB depolama alanına sahip versiyonu 19.826 Çek Korunası yani yaklaşık 950 dolar seviyesinde listelendi. Daha yüksek kapasite isteyen kullanıcılar için sunulan 2 TB'lık modelin karşısında ise 22.305 Çek Korunası yani dolar bazında 1.069 dolarlık bir rakam duruyor.

Kısa süre önce bir Valve mühendisi, cihazın benzer özelliklere sahip bir oyun bilgisayarıyla aynı fiyat aralığında olacağını işaret etmişti. Ancak bellek ve depolama birimlerindeki artan maliyetler göz önüne alındığında Steam Machine fiyatı popüler konsolların tavsiye edilen satış fiyatlarının oldukça üzerine çıkmış durumda.

Bununla birlikte sızdırılan fiyatlandırmanın Valve’ın nihai kararı mı yoksa sitenin yanlışlıkla girdiği bir veri mi olduğu henüz netlik kazanmadı.

Steam Machine fiyat sızıntısı oyuncuları hayal kırıklığına uğrattı: PS5 Pro’dan bile pahalı

UZMANLARDAN FARKLI TAHMİNLER GELİYOR

Sosyal medyada paylaşılan güncel analizlerde ise daha iyimser tablolar çiziliyor. Clawsomegamer'a göre göre, satıcının yüzde 17'lik bir kâr marjı hedeflediği senaryoda 512 GB'lık modelin 814 dolar, 2 TB'lık seçeneğin ise 916 dolar civarında olabileceği öngörülüyor.

Insider Gaming gibi oyun sektörünün güvenilir kaynakları DDR5 RAM tedariğinde yaşanan sıkıntılar ve yapay zeka teknolojilerinin bellek fiyatlarını yukarı çekmesi nedeniyle Steam Machine'in 2026'nın ilk çeyreği için planlanan çıkış tarihinin ertelenebileceğini belirtiyor.

Steam Machine fiyat sızıntısı oyuncuları hayal kırıklığına uğrattı: PS5 Pro’dan bile pahalı

ERTELEME İHTİMALİ MASADA

Valve'ın halihazırda açıkladığı teknik özellikler arasında daha hızlı bir işlemci, gelişmiş ölçekleme ve ışın izleme (ray tracing) yetenekleri bulunuyor. Ancak ortaya atılan fiyatların PS5 Pro'dan bile yüksek olmasının, oyuncuların cihaza olan ilgisini zayıflatabileceği iddia ediliyor.

Şirketin yapay zeka kaynaklı donanım kıtlığının hafiflemesini beklemek adına lansmanı erteleyip ertelemeyeceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

#Teknoloji
