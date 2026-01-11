Mühendislerin 1 yılda yaptığını yapay zeka 1 saatte bitirdi

Google'ın baş mühendislerinden Jaana Dogan, Anthropic'in yapay zeka aracı Claude Code'un, şirketin üzerinde bir yıldır çalıştığı karmaşık bir sistemi sadece bir saatte inşa ettiğini duyurdu. Google'da Kıdemli Mühendis olarak görev yapan Dogan, rakip firma Anthropic tarafından geliştirilen otonom kodlama aracı Claude Code ile ilgili deneyimini X'te paylaştı.

Google'daki ekibinin bir yıldır üzerinde çalıştığı "Dağıtılmış Ajan Orkestrasyon Sistemini" yapay zekanın yalnızca 60 dakikada oluşturduğunu belirten Dogan, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şaka yapmıyorum ve durum hiç komik değil. Geçen yıldan beri Google'da dağıtılmış ajan orkestratörleri oluşturmaya çalışıyoruz. Çeşitli seçenekler masada, herkes aynı fikirde değil."

MÜHENDİSLERİN 1 YIL UĞRAŞTIĞI PROJE YAPAY ZEKANIN 1 SAATİNİ ALDI

Sorunun tanımını Claude Code'a verdiğini aktaran Dogan, yapay zekanın Google ekibinin bir yılda inşa ettiği yapıyı sadece bir saat içinde ürettiğini vurguladı. Ortaya çıkan sonucun mükemmel olmadığını ancak mühendislerin bir yıl boyunca geliştirdiği sistemle kıyaslanabilir düzeyde olduğunu da sözlerine ekledi.

Kıdemli yönetici, bu tür sistemlerin arkasındaki fikirlerin yeni olmadığını ifade ederken, asıl değişen şeyin Claude Code gibi kodlama ajanlarının iyi anlaşılmış fikirleri çalışan prototiplere dönüştürme hızı olduğunun altını çizdi. Mühendis, gerçek zorluğun kodu yazmakta değil, yılları alan öğrenme, test etme ve fikirleri gerçek ürünlere dayandırma sürecinde yattığının altını çizdi.

Öte tarafta Claude Code gibi araçlar, eski sistemlerin getirdiği yükler olmadan sıfırdan başlamayı kolaylaştırıyor. Dogan, tasarım tercihleri hakkında derinlemesine komut vermemesine rağmen yapay zekanın sunduğu tasarım önerilerinin kalitesi karşısında şaşırdığını ifade etti.

ŞÜPHECİLERE TAVSİYE: UZMAN OLDUĞUNUZ ALANDA DENEYİN

Hafta sonu inşa ettiği yapının üretim seviyesinde olmadığını ve "oyuncak" bir versiyon sayılabileceğini belirten Dogan, yine de çıktının yararlı bir başlangıç noktası olduğunu savundu. Kodlama ajanlarına şüpheyle yaklaşanlara ise şu tavsiyede bulundu:

"Eğer kodlama ajanlarına şüpheyle bakıyorsanız bunu uzmanı olduğunuz bir alanda deneyin. Sıfırdan karmaşık bir şey oluşturun ve sonuçları kendiniz değerlendirin."