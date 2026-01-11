Menü Kapat
 Ümit Buget

İstanbul Valiliği'nden 'polise yağmurluk' açıklaması

İstanbul Valiliği, Galatasaray-Fenerbahçe maçı sırasında polise yağmurluk atıldığı şeklinde sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını, personelin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını bildirildi.

İstanbul Valiliği'nden 'polise yağmurluk' açıklaması
11.01.2026
11.01.2026
İstanbul Valiliği, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan Turkcell Süper Kupa finali sonrası sosyal medyada yer alan polis memurlarının yağmurluğu olmadığı ve taraftarlardan onlara yağmurluk atıldığı yönündeki iddialara açıklık getirdi.

İstanbul Valiliği'nden 'polise yağmurluk' açıklaması


İstanbul Valiliği tarafından konuyla ilgili açıklamada, "İstanbul'da dün oynanan Turkcell Süper Kupa Finali Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasının, huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla; müsabaka öncesi, müsabaka süresi ve sonrasında olmak üzere stat içi, stat çevresi ve güzergah ile İstanbul genelinde toplam 13 bin emniyet personeli görevlendirilmiştir. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından alınan kapsamlı güvenlik tedbirleri ve personelimizin özverili çalışmaları sayesinde müsabaka, herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmadan başarıyla tamamlanmıştır. Sosyal medyada yer alan, stat içerisinde görevli polis memurlarımıza yağmurluk atıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan paylaşımların yapıldığı görülmesi üzerine basın açıklaması yapma ihtiyacı doğmuştur. Görevli tüm emniyet personelimizin yağmurluk dahil olmak üzere tüm ihtiyaçları kurumumuz tarafından eksiksiz şekilde karşılanmaktadır.

İstanbul Valiliği'nden 'polise yağmurluk' açıklaması

Sosyal medyada yer alan görüntülerde görülen yağmurlukların ise maç organizasyonu kapsamında statta görev yapan özel güvenlik personeline yönelik olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, müsabakanın huzur ve güven içerisinde tamamlanmasına katkı sunan kulüplerimize, taraftarlarımıza ve tüm sporseverlere sağduyulu yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

