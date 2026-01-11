İran'daki protestoculara Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan uzlaşı çağrısı: Halkı dinlemeye hazırız

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar ülke geneline yayıldı. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle eylemler, çatışmalara dönüştü, en az 116 kişi hayatını kaybetti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise protestoculara uzlaşıyla yaklaştı ve onları dinlemeye hazır olduğunu söyledi. ABD ve İsrail'in tehditkar açıklamalarına karşı da yorum yapan İran lideri, ''ABD ve İsrail kaos ve düzensizlik çıkarmak istiyor. İsrail isyancılara İran'da istikrarsızlık çıkarmalarını emrediyor'' ifadelerini kullandı.

İranlılara “yağmacılar ve teröristlerden uzak durma” çağrısında bulunan Pezeşkiyan, ''Yabancı güçlerle bağlantılı teröristler masum insanları öldürüyor, camileri yakıyor ve kamu mallarına saldırıyor.'' dedi.

İran Cumhurbaşkanı ayrıca hükümetinin halkın ekonomik sorunlarını çözmeye kararlı olduğunu söyledi, “müesses nizam halkı dinlemeye hazır” ifadelerini kullandı.

İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylarda protestocular arasındaki gruplar tarafından çok sayıda otobüs ve ambulansın yanı sıra 24 ev, 25 cami ve 2 hastane ile 26 bankanın da aralarında olduğu kamu binalarının kundaklandığı ve tahrip edildiği açıklanmıştı.

Tahran yönetimi internet erişimini engellerken, ülke içinde ve Avrupa’daki bazı İran Büyükelçilikleri önünde rejim karşıtı gösteriler devam ediyor.