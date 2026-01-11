Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
 Ömer Faruk Dogan

FCC'den SpaceX'e 7 bin 500 yeni Starlink uydu onayı

ABD Federal İletişim Komisyonu, SpaceX'in dünya genelinde internet altyapısını güçlendirecek dev planını onayladı. Şirket 7 bin 500 adet ikinci nesil Starlink uydusunu daha yörüngeye göndererek küresel kapsama alanını genişletecek.

Murat Makas
11.01.2026
11.01.2026
Federal İletişim Komisyonu (FCC), Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e yönelik kritik bir karara imza attı. Kurum, şirketin dünya çapında internet hizmetini güçlendirmek amacıyla geliştirdiği 7 bin 500 adet ikinci nesil (Gen2) Starlink uydusunu daha konuşlandırma talebini cuma günü onayladı.

Verilen onayla birlikte yörüngedeki toplam yetkilendirilmiş Starlink uydu sayısı 15 bine ulaşmış olacak. FCC ayrıca SpaceX'in uyduları yükseltmesine ve beş farklı frekansta faaliyet göstermesine olanak tanırken, kapasite artışını kısıtlayan önceki gereklilikleri de esnetme kararı aldı.

FCC'den SpaceX'e 7 bin 500 yeni Starlink uydu onayı

SPACEX'E BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ YETKİLER

Komisyon tarafından yapılan açıklamaya göre, ilave uydular Amerika Birleşik Devletleri dışındaki bölgelerde doğrudan hücre bağlantısı (direct-to-cell) sağlayacak.

FCC Başkanı Brendan Carr, verilen onayı "yeni nesil hizmetleri mümkün kılacak oyun değiştirici bir adım" olarak nitelendirdi. Carr, 15 bin yeni ve gelişmiş uydunun yetkilendirilmesiyle SpaceX'e benzeri görülmemiş uydu geniş bant yetenekleri sunması için yeşil ışık yakıldığını belirtti. Başkan ayrıca alınan kararın rekabeti güçlendireceğini ve hiçbir topluluğun geride kalmamasını sağlayacağını vurguladı.

FCC'den SpaceX'e 7 bin 500 yeni Starlink uydu onayı

SPACEX 30 BİN İSTEDİ, FCC 15 BİNE ONAY VERDİ

Elon Musk yönetimindeki şirket, aslında yaklaşık 30 bin uydu konuşlandırmak için onay istemişti. Ancak Federal İletişim Komisyonu şimdilik sadece 15 bin uyduya izin verildiğini duyurdu.

Kurum, Gen2 Starlink Yükseltme uydularının yörüngede henüz test edilmemiş olmasına rağmen ek uydulara izin verilmesinin kamu yararına olduğunu tespit etti. 600 kilometrenin üzerindeki operasyonlar için önerilenler de dahil olmak üzere kalan 14 bin 988 uydunun yetkilendirilmesi ise ileri bir tarihe ertelendi.

SpaceX'in yetkilendirilen Gen2 uydularının yüzde 50'sini 1 Aralık 2028 tarihine kadar fırlatması ve belirlenen yörüngelere yerleştirmesi gerekiyor. Kalan uyduların ise Aralık 2031 tarihine kadar fırlatılması şart koşuldu. Ayrıca şirketin 7 bin 500 adet birinci nesil uydunun konuşlandırılmasını 2027 Kasım ayı sonuna kadar tamamlaması lazım.

#Teknoloji
