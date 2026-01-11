İzmir İZSU su kesintisi listesi 11-12 Ocak! Karabağlar, Konak, Selçuk su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

İzmir'de bugün 4 ilçede su kesintisi yaşanıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 2 ilçede su kesintisi 24 saat sürecek ve 12 Ocak 2026 Pazartesi gününe kadar devam edecek. 24 saat sürecek olan su kesintilerinin 1400 mm beton boruda meydana gelen arıza nedeniyle kaynaklandığı belirtildi. Vatandaşlar tarafından Karabağlar, Konak, Kemalpaşa ve Selçuk su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği ise merak ediliyor.

İZMİR SU KESİNTİSİ LİSTESİ 11-12 OCAK

İZSU tarafındna yapılan açıklamaya göre Karabağlar, Konak, Kemalpaşa ve Selçuk ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerin nedeniyle ilgili İZSU tarafından yapılan açıklamalar ve sona erecekleri saatler şöyle:

Konak Su Kesintisi 11-12 Ocak

Konak ilçesine bağlı olan Akın Simav, Altıntaş, Barbaros, Çankaya, Göztepe, Kemal Reis, Kılıç Reis, Murat Reis, Piri Reis ve Turgut Reis mahallelerini etkileyen ana boru arızası meydana geldi. Yaşanan arıza nedeniyle bugün saat 13.00'ten itibaren açıklanan mahallelerde su kesintisi yaşanıyor. Yaşanan su kesintisinin 24 saat süreceği ve 12 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 13.00'te sona ereceği duyuruldu.

Konuyla ilgili İZSU tarafından yapılan açıklamada "Konak ilçesinde bulunan İnönü caddesi ile 200 sk. kavşağındaki 1400 mm beton boruda meydana gelen arıza nedeni ile su kesintisi yapma zorunluğu doğmuştur." ifadeleri yer aldı.

Karabağlar Su Kesintisi 11-12 Ocak

Karabağlar ilçesinde ise Adnan Süvari, Arap Hasan, Bahçelievler, Basın Sitesi, Esenyalı, Maliyeciler, Metin Oktay, Poligon, Salih Omurtak, Şehitler ve Vatan mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. Konak ilçesine bağlı İnönü Caddesi ile 200 sokak kavşağında bulunan 1400 mm beton boruda meydana gelen arıza Karabağlar ilçesinin bu mahallelerini de etkiledi. Bugün saat 11.00'de başlayan su kesintisinin 12 Ocak 2026 Pazartesi günü 13.00'te sona ereceği açıklandı. Karabağlar ilçesinde 24 saat boyunca su kesintisi yaşanacak.

Kemalpaşa Su Kesintisi 11 Ocak

Kemalpaşa ilçesinin ise Ören Egemen ve Ören 75. Yıl, Cumhuriyet mahallelerinde bugün saat 15.30 sıralarında su kesintisi meydana geldi. Depo seviyesinin düşük olmasından dolayı yaşanan su kjesintisinin 2 saat süreceği ve 17.30 sıralarında sona ereceği belirtildi.

İlçeye bağlı Armutlu ve Hürriyet mahallelerinde de su kesintisi yaşanıyor. Gediz Elektrik kaynaklı enerji kesintisinden dolayı yaşanan su kesintisinin saat 18.00'da biteceği belirtildi.

Selçuk Su Kesintisi 11 Ocak

Selçuk ilçesine bağlı olan Gökçealan Mahallesi'nde sabah saat 11.30 sıralarından beri su kesintisi yaşanıyor. Elektrik arızası sebebiyle depo seviyesi az olduğu için su kesintisinin meydana geldiği belirtildi. Yaşanan su kesintisinin saat 17.00 civarında sona ermesi bekleniyor.