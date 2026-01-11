Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak kaç gün kaldı?

Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin heyecanla beklediği AÖL 1. dönem sınav sonuçları için takvim belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı, Aralık ayında tamamlanan 2025–2026 eğitim yılı sınavlarının ardından değerlendirme sürecini sonlandırıyor. Sonuçlar, Ocak ayı itibarıyla MEB’in resmi çevrim içi sistemleri üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle görüntülenebilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları kaç Ocak’ta duyurulacak?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak kaç gün kaldı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.01.2026
saat ikonu 16:25
|
GÜNCELLEME:
11.01.2026
saat ikonu 16:25

Açık Öğretim Lisesi'nde sınav süreci tamamlandı.

2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavlarına giren öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını ve AÖL sonuç sorgulama ekranına nasıl erişeceklerini merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamayla birlikte sonuç tarihine ilişkin detaylar kesinleşti.

Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman kullanıma açılacak?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak kaç gün kaldı?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık öğretim liseleri sınavları 3 oturumda yapıldı ve her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verildi.

Adaylar, AÖL cevap anahtarı ve AÖL sonuçları için araştırmalarını yoğunlaştırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilan ettiği takvime göre AÖL 1. dönem sınav sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinden itibaren görülebilecek.

Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar aynı gün çevrim içi sistemlere yansıyacak.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak kaç gün kaldı?

AÖL SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

AÖL sınav sonuçlarının belirtilen tarihten önce yayınlanmasına ilişkin MEB tarafından yapılmış resmi bir açıklama yer almıyor.

Bu nedenle adayların, duyurulan takvimi dikkate alarak resmi kanalları takip etmesi gerekiyor.

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri sınav sonuçlarını aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenebilecek.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri ise aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx üzerinden sisteme giriş yapacak.

Sorgulama işlemleri T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresiyle gerçekleştirilecek.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.