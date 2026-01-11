AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak kaç gün kaldı?

Açık Öğretim Lisesi'nde sınav süreci tamamlandı.

2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavlarına giren öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını ve AÖL sonuç sorgulama ekranına nasıl erişeceklerini merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamayla birlikte sonuç tarihine ilişkin detaylar kesinleşti.

Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman kullanıma açılacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık öğretim liseleri sınavları 3 oturumda yapıldı ve her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verildi.

Adaylar, AÖL cevap anahtarı ve AÖL sonuçları için araştırmalarını yoğunlaştırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilan ettiği takvime göre AÖL 1. dönem sınav sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinden itibaren görülebilecek.

Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar aynı gün çevrim içi sistemlere yansıyacak.

AÖL SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

AÖL sınav sonuçlarının belirtilen tarihten önce yayınlanmasına ilişkin MEB tarafından yapılmış resmi bir açıklama yer almıyor.

Bu nedenle adayların, duyurulan takvimi dikkate alarak resmi kanalları takip etmesi gerekiyor.

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri sınav sonuçlarını aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenebilecek.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri ise aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx üzerinden sisteme giriş yapacak.

Sorgulama işlemleri T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresiyle gerçekleştirilecek.