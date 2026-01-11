ATM’den para çekiyorsanız dikkat! Eğer dikkat etmezseniz başınız belaya girer

Kategoriler
ATM’ler her gün milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor. Para çekme ve yatırma gibi daha birçok işlemin gerçekleştiği cihazlarda ne yazık ki dikkat edilmediği için de birçok mağduriyet yaşanıyor. Uzmanlar ise özellikle üç basit hatanın büyük sonuçlar doğurduğuna dikkat çekerken “Eğer dikkat etmezseniz başınız belaya girer” uyarısı yapıyor.
Dolandırıcılar ATM’leri kullananları hedef almaya devam ediyor. Önceleri farklı yöntem ve cihazlara masum insanların paralarını gasp edenler şimdilerde ise ATM kullanıcılarının iyi niyetle veya düşünmeden yaptığı hareketleri kendi lehine çeviriyor. Bu nedenle uzmanlar ATM’den ayrılmadan önce yapılması gereken bazı basit detayları aktarırken, dikkat edilmediği halde başınızın belaya girebileceğine dair uyarıyor. İşte hemen herkesin yaptığı o basit hatalar…
Pek çok kişi ATM’lerde işlem yaptıktan sonra makineden çıkan makbuzu almıyor ya da alsa bile hemen yan taraftaki çöpe atıp yoluna devam ediyor. Ancak bu tam da dolandırıcıların arzu ettiği bir hareket. Çünkü çoğu makbuzda bakiye bilgileri, kart numarasının son haneleri, işlem detayları gibi bilgiler yer alıyor.
Kötü niyetli kiiler, bu bilgileri ele geçirdikten sonra kart sahibini arayarak kendini banka görevlisi olarak tanıtıyor. Yapılan işlemde hata oluştuğunu söyleyerek kişinin tüm dijital bilgilerini ele geçirmek için harekete geçiyor.
ATM’deki işlemlerini tamamladıktan sonra yaklaşıp limitinin dolduğunu söyleyen ve işlemlere sizin kartınızla devam etme ricasında bulunan kişiler göründüğü kadar masum olmayabilir.
Özellikle yasa dışı para trafiğinde sıkça kullanılan bu yöntem ile kişi kartının kullanılmasına müsaade ediyor. Bu işlem kişinin banka hesabına reelde bir zarar vermeyebilir. Ancak yasa dışı gerçekleşen işlemlerde kişinin iban numarası, ismi ve banka hesabı bulunacağı için adının adli olaylara karışmasına neden olacaktır.
ATM’de işlemini tamamlayıp, kartını alıp sonra da hemen çekip gitmek oldukça normal görünse de özellikle 15 saniyelik bir zaman dilimi çok büyük risklere yol açabiliyor. Çünkü bazı ATM cihazlarında işlem tamamlandıktan sonra “Başka bir işlem yapmak ister misiniz?” seçeneği hesabın açık kalmasına neden olabiliyor.
Özellikle kartsız işlemlerde (QR kod, NFC vs) tehlike daha da büyük durumda. Çünkü fiziksel bir kart bulunmadığı için işlemin tamamlanması ve sistemden çıkış tamamen kullanıcının onayına kalıyor. Kişi bu onayı vermeden ATM’den uzaklaştığında sıradaki kişinin tek bir hareketle hesaba ulaşması da mümkün hale geliyor. Bu yolla daha siz birkaç metre uzaktayken hesabınızdan para çekilebilir veya başka bir hesaba para transferi yapılabilir.
Uzmanlar ATM’lerde dolandırılmak veya olumsuz olaylarla karşılaşmamak isteyenlerin alışkanlık haline getirmesi gereken basit alışkanlıkları açıkladı. Buna göre;