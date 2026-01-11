ATM’den para çekiyorsanız dikkat! Eğer dikkat etmezseniz başınız belaya girer

BİLGİ FİŞİ BASİT BİR ÇÖP DEĞİL

Pek çok kişi ATM’lerde işlem yaptıktan sonra makineden çıkan makbuzu almıyor ya da alsa bile hemen yan taraftaki çöpe atıp yoluna devam ediyor. Ancak bu tam da dolandırıcıların arzu ettiği bir hareket. Çünkü çoğu makbuzda bakiye bilgileri, kart numarasının son haneleri, işlem detayları gibi bilgiler yer alıyor.

Kötü niyetli kiiler, bu bilgileri ele geçirdikten sonra kart sahibini arayarak kendini banka görevlisi olarak tanıtıyor. Yapılan işlemde hata oluştuğunu söyleyerek kişinin tüm dijital bilgilerini ele geçirmek için harekete geçiyor.