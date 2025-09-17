Tapu sahipleri için kritik uyarı: Bu 7 maddeye dikkat etmezseniz haklarınız gidebilir!

Uzmanlar, kentsel dönüşümde hak sahiplerine önemli bir uyarıda bulunuyor: Sözleşme aşaması, ileride yaşanabilecek hak kayıplarını önlemede hayati bir rol oynuyor. Tarafların yasal hak ve sorumluluklarını açıkça ortaya koyan, kapsamlı ve güvenilir bir sözleşme; hem arsa sahiplerini hem de müteahhitleri olası uyuşmazlıklardan koruyan temel temel belge niteliğinde.

İşte kentsel dönüşüme katılacak tapu sahiplerinin mutlaka dikkate alması gereken 7 kritik nokta:

1. PROJE DETAYLARI AÇIKÇA YAZILMALI

Sözleşmede, projenin başlangıç ve bitiş tarihleri, ruhsat bilgileri, teslim tarihi ve yapılacak işlerin teknik detayları net bir şekilde yer almalı. Bu şeffaflık, sürecin sağlıklı ve sorunsuz ilerlemesini sağlar.

2. ESKİ VE YENİ DEĞERLERİN HESABI NET OLMALI

Dönüşüm sonrası verilecek konutun ya da arsa payının, mevcut taşınmazla kıyaslandığında neye karşılık geldiği açıkça belirtilmeli. Olası değer artışları durumunda hak sahiplerinin alacağı paylar da sözleşmede yazılı olarak yer almalı.

3. HAK SAHİPLERİNİN HUKUKİ GÜVENCELERİ TANIMLANMALI

Kiracılar için geçici konut hakkı, tahliye süreçleri, dava durumundaki haklar gibi konuların açıkça tanımlandığı bir metin hazırlanmalı. Eksik veya belirsiz ifadeler ileride telafisi zor sorunlara neden olabilir.

4. SİGORTA VE TEMİNATLAR UNUTULMAMALI

İnşaat sürecinde doğabilecek hasarlara karşı sigorta yaptırılması sözleşmede zorunlu hale getirilmeli. Ayrıca, müteahhit firmanın mali yeterliliği teminatlarla güvence altına alınmalı.

5. KATKI PAYLARI VE ÖDEME PLANI YAZILMALI

Hak sahiplerine verilecek dairelerin ödeme koşulları, müteahhitin sağlayacağı katkılar ve varsa ek ödemeler, detaylı bir takvimle birlikte sözleşmede belirtilmeli.

6. YASAL İZİNLERİN TAM OLDUĞU BELGELENMELİ

Projenin gerekli tüm ruhsatlara sahip olduğu açıkça belgelenmeli. Ayrıca, taraflar arasında doğabilecek hukuki sorunların çözüm yöntemleri (arabuluculuk, dava vb.) net bir şekilde belirtilmeli.

7. ESNEKLİK PAYI TANIYAN MADDELER EKLENMELİ

Kentsel dönüşüm projeleri uzun soluklu olduğundan, bazı aşamalarda revizyon ihtiyacı doğabilir. Bu gibi durumlar için sözleşmeye esneklik sağlayacak hükümler eklenmesi, olası mağduriyetlerin önüne geçebilir.

“SÖZLEŞME İMZASI ÖNCESİ MUTLAKA HUKUKİ DANIŞMANLIK ALIN”

Uzmanlar, tapu sahiplerinin kentsel dönüşüm sürecine bilinçli ve hazırlıklı bir şekilde girmesi gerektiğini belirtiyor. Her madde dikkatle okunmalı, gerekiyorsa bir hukukçu görüşü alınmalı. Bugün imzalanacak bir sözleşme, yarın doğabilecek büyük hak kayıplarının önüne geçebilir.