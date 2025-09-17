Kademeli emeklilik yolda! İsa Karakaş net tarih verdi

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasının ardından gözler şimdi kademeli emeklilik düzenlemesine çevrildi. Özellikle 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigorta girişi olan milyonlarca çalışan, yaş farkı nedeniyle yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini bekliyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş’ın son açıklamaları ise bu beklentilere yeniden umut verdi.

TGRT Haber’in canlı yayınında konuşan Karakaş, düzenlemenin sadece EYT ile sınırlı kalmayacağını, borçlanmalar ve staj sigortası gibi farklı durumların da kapsama dahil edilebileceğini ifade etti.

BORÇLANMALAR KAPSAMA DAHİL OLABİLİR

EYT döneminde olduğu gibi, askerlik borçlanması ve kadınların staj sigortası gibi durumlar da yeni kademeli emeklilik düzenlemesine dahil edilebilir. Örneğin, 2009 veya 2020 yılında sigortası başlayan anneler, daha önceki staj sigortaları sayesinde bu düzenlemeden yararlanabilir. Askerlik borçlanması yapanlar da kapsama eklenebilir.

2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformunda, kademeli sistem için yaklaşık 40 yıllık bir geçiş süreci planlanmıştı. Örneğin 2008 Mayıs’ta işe başlayan bir kişi, kademeli sisteme göre 2035 yılına kadar emekliliğini beklemek zorunda kalıyor. Bu da kademeli sistemde bir “çukur” etkisine neden oluyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKAR?

SGK Uzmanı Karakaş, borçlanmalar dahil yaklaşık 4,3-4,4 milyon kişiyi ilgilendiren kademeli emeklilik düzenlemesinin, eşler ve çocuklar düşünüldüğünde toplamda 10 milyona yakın bir kitleyi ilgilendirdiğini belirtiyor. Bu büyüklükte bir düzenlemenin 2025 yılında çıkmasının mümkün olmadığı vurguladı. Karakaş, en erken 2027 yılında, seçimlere yakın bir dönemde yasanın gündeme geleceğini öngörüyor.

SOSYAL MEDYA VE KAMUOYU BASKISI ARTIYOR

Kademeli emeklilik, sosyal medya ve haber mecralarında oldukça organize bir şekilde gündemde tutuluyor. Kamuoyunun ilgisi ve taleplerin artması, düzenlemenin hükümetin öncelikleri arasında yer almasını kuvvetle muhtemel kılıyor.