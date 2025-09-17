Menü Kapat
TGRT Haber
24°
Ekonomi
Avatar
Editor
 İrem Çınar

Kredi kartı kullananlar dikkat! Faizler için yeni dönem: Kritik tarih açıklandı

Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmesinin ardından kredi kartı faiz oranları gündemin ilk sıralarına yerleşti. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde faizlerde yeni bir düşüş olabileceğini ifade ederek, bu gelişmenin vatandaşların bütçesine nasıl yansıyacağını değerlendirdi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.09.2025
09:30
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
09:33

’nın politika faizinde yaptığı indirim, piyasaları olduğu kadar bankacılık sektörünü de etkiledi. Mevduat ve kredi faizlerinin ardından gözler şimdi faiz oranlarına çevrildi. çevreleri indirimin vatandaş ve esnaf üzerindeki olası etkilerini tartışırken, uzmanlar da kredi kartı faizlerindeki yeni senaryoları masaya yatırdı.

Kredi kartı kullananlar dikkat! Faizler için yeni dönem: Kritik tarih açıklandı

KREDİ KARTI FAİZLERİNDE YENİ DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Geçtiğimiz aylarda kredi kartı faiz oranı yüzde 4,25 seviyesinden yüzde 4’e çekilmiş, bu adım vatandaşın toplam faiz yükünü bir miktar azaltmıştı. Şimdi ise oranların yüzde 3,75 seviyesine gerilemesi gündemde. Uzmanlara göre bu olası düşüş, özellikle borcunu asgari ödeme ile kapatmaya çalışan vatandaşlara nefes aldırabilir.

Faizlerin yüzde 4’ten 3,75’e inmesi durumunda, 60 bin lira kredi kartı borcu olan bir kişinin asgari ödeme sonrası kalan tutara uygulanan faiz yaklaşık 1.440 liradan 1.350 liraya gerileyecek. Yani her ay 90 liralık bir avantaj sağlanacak.

Kredi kartı kullananlar dikkat! Faizler için yeni dönem: Kritik tarih açıklandı

VATANDAŞA NE ZAMAN YANSIYACAK?

Uzmanlar, bankaların faiz değişikliklerini uygulamaya koymasının genellikle 1 ila 4 hafta sürdüğünü belirtiyor. Bu sürecin ardından kredi kartı kullanıcılarının ödemelerinde somut bir farkın hissedilmesi bekleniyor.

Merkez Bankası’nın attığı adımlar sonrası gözler şimdi bankalara çevrilmiş durumda. Önümüzdeki haftalarda alınacak kararlar, kredi kartı kullanıcılarının mali yükünü azaltma konusunda belirleyici olacak.

