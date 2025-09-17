Kredi kartı kullananlar dikkat! Faizler için yeni dönem: Kritik tarih açıklandı

Merkez Bankası’nın politika faizinde yaptığı indirim, piyasaları olduğu kadar bankacılık sektörünü de etkiledi. Mevduat ve kredi faizlerinin ardından gözler şimdi kredi kartı faiz oranlarına çevrildi. Ekonomi çevreleri indirimin vatandaş ve esnaf üzerindeki olası etkilerini tartışırken, uzmanlar da kredi kartı faizlerindeki yeni senaryoları masaya yatırdı.

KREDİ KARTI FAİZLERİNDE YENİ DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Geçtiğimiz aylarda kredi kartı faiz oranı yüzde 4,25 seviyesinden yüzde 4’e çekilmiş, bu adım vatandaşın toplam faiz yükünü bir miktar azaltmıştı. Şimdi ise oranların yüzde 3,75 seviyesine gerilemesi gündemde. Uzmanlara göre bu olası düşüş, özellikle borcunu asgari ödeme ile kapatmaya çalışan vatandaşlara nefes aldırabilir.

Faizlerin yüzde 4’ten 3,75’e inmesi durumunda, 60 bin lira kredi kartı borcu olan bir kişinin asgari ödeme sonrası kalan tutara uygulanan faiz yaklaşık 1.440 liradan 1.350 liraya gerileyecek. Yani her ay 90 liralık bir avantaj sağlanacak.

VATANDAŞA NE ZAMAN YANSIYACAK?

Uzmanlar, bankaların faiz değişikliklerini uygulamaya koymasının genellikle 1 ila 4 hafta sürdüğünü belirtiyor. Bu sürecin ardından kredi kartı kullanıcılarının ödemelerinde somut bir farkın hissedilmesi bekleniyor.

Merkez Bankası’nın attığı adımlar sonrası gözler şimdi bankalara çevrilmiş durumda. Önümüzdeki haftalarda alınacak kararlar, kredi kartı kullanıcılarının mali yükünü azaltma konusunda belirleyici olacak.