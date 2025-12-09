Menü Kapat
11°
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi duyuruldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda maç takvimi açıklandı ve Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi de belli oldu. Süper Lig'in devleri; 2025'in son günlerinde, Ziraat Türkiye Kupası için mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi duyuruldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta programı netleşti. Gruplarda birinci maçlar; 17-18 Aralık ve 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleşirken, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi de 23 Aralık Salı günü oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi duyuruldu!

KADIKÖY'DE DEV MAÇ

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk haftasında Kadıköy'de karşılaşacak. Ezeli rakiplerin dev mücadelesi, zorlu kupa yolunda önemli bir sınav olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi duyuruldu!

TFF'DEN AÇIKLAMA

"Ziraat Türkiye Kupası Grup 1. Maçlarına ilişkin program açıklanmıştır. Grup 1. Maçlar, 17-18 Aralık ve 23-24 Aralık tarihlerinde oynanacaktır. Saha bilgisi boş bırakılmış müsabakanın hangi sahada oynanacağı daha sonra ilan edilecektir."

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi duyuruldu!

Sıkça Sorulan Sorular

LİGDEKİ DERBİ HANGİ SKORLA BİTMİŞTİ?
Fenerbahçe, 2-0'dan dönmüş ve Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmişti.
