Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi duyuruldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta programı netleşti. Gruplarda birinci maçlar; 17-18 Aralık ve 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleşirken, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi de 23 Aralık Salı günü oynanacak.

KADIKÖY'DE DEV MAÇ

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk haftasında Kadıköy'de karşılaşacak. Ezeli rakiplerin dev mücadelesi, zorlu kupa yolunda önemli bir sınav olacak.

TFF'DEN AÇIKLAMA

"Ziraat Türkiye Kupası Grup 1. Maçlarına ilişkin program açıklanmıştır. Grup 1. Maçlar, 17-18 Aralık ve 23-24 Aralık tarihlerinde oynanacaktır. Saha bilgisi boş bırakılmış müsabakanın hangi sahada oynanacağı daha sonra ilan edilecektir."