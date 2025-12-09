ABD'de Florida Valisi'nden skandal karar! Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi’ni 'yabancı terör örgütü' ilan etti!

ABD’de bir Cumhuriyetçi vali daha ülkenin en önde gelen sivil haklar gruplarından biri olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'ni (CAIR) "yabancı terör örgütü" ilan etti. Florida Valisi Ron DeSantis, geçtiğimiz ay da Texas Valisi Greg Abbott gibi CAIR’ı "yabancı terör örgütü" ilan eden bir kararname imzaladı.

HAMAS BAĞLANTISI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

DeSantis, imzaladığı kararnamede CAIR’ın Hamas ile bağlantısının olduğunu iddia etti. CAIR, Hamas ile herhangi bir bağlantısı olduğunu reddederken, DeSantis'in kararını "anayasaya aykırı ve iftira" olarak nitelendirdi. CAIR, Texas’ın kararına ettiği gibi Florida’nın da kararına itiraz etmeye hazırlanıyor.

ABD HÜKÜMETİ "CAIR"I TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIMIYOR

ABD hükümeti, CAIR’ı "yabancı terör örgütü" olarak tanımlamazken, 1994 yılında kurulan CAIR’IN yaklaşık 24 eyalette şubeleri bulunuyor.