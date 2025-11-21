CAIR'den Texas Valisi Abbott'a 'terör örgütü' davası

Kategoriler
CAIR'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Vali Abbott'un Konseyi "yabancı terörist ve uluslararası suç örgütleri" ilan eden kararına karşı harekete geçildiği duyuruldu.
"Terör örgütü" olarak ilan edilmek, CAIR'in Texas'ta mülk edinmesini engelliyor ve Konsey hakkında yeni yaptırımların önünü açıyor.
CAIR, Vali Abbott'ın açıklamalarının "asılsız" olduğunu belirterek, daha önce de ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle Abbott'a karşı 3 kez dava açtığını bildirmişti.