 Berkay Alptekin

ABD'de tüm gözler bu görüşmede! Trump, New York'un müslüman belediye başkanıyla görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Başkan Trump, iyi geçinemediği yeni New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile 21 Kasım'da Oval Ofis'te bir toplantı yapacağını duyurdu.

ABD'de tüm gözler bu görüşmede! Trump, New York'un müslüman belediye başkanıyla görüşecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.11.2025
09:36
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
09:41

ABD Başkanı , sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "New York Belediye Başkanı Komünist Zohran 'Kwame' Mamdani bir toplantı talep etti. Bu toplantının 21 Kasım Cuma günü Oval Ofis'te yapılması konusunda anlaştık. Detaylar yakında." ifadesine yer verdi.

Trump daha önce Fox News'e verdiği röportajda Mamdani'ye ilişkin, "Bence bana iyi davranmalı. Ona gelen birçok şeyi onaylamak zorunda olan benim" ifadesine yer vererek, Mamdani'den "Washington'a saygılı olması" çağrısında bulundu.

Belediye seçiminin tahmini sonuçlarının duyurulması sonrası Trump, seçimlerin "hileli" şekilde yapıldığını savunarak, "New York'ta olanları izleyin, korkunç şeyler göreceksiniz." demişti. Trump, Demokratların New York'ta bir "komünist" adayı seçtiklerini de savunmuştu.

ABD'de tüm gözler bu görüşmede! Trump, New York'un müslüman belediye başkanıyla görüşecek

EN GENÇ VE İLK MÜSLÜMAN İSİM

Uganda doğumlu 34 yaşındaki Mamdani, 4 Kasım'daki seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, "ABD'nin en büyük şehrinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" oldu.

CBS News'in verilerine göre, seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu, "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" oldu. Seçimde, Mamdani 1 milyon 39 bin oy elde etti.

Mamdani, 1 Ocak 2022'de görevi üstlenen Eric Adams'ın hizmet süresinin 1 Ocak 2026'da sona ermesiyle, New York Belediye Başkanlığını devralacak. Öte yandan New York şehrinin 9 milyona yakın nüfusa sahip olduğu biliniyor.

ABD'de tüm gözler bu görüşmede! Trump, New York'un müslüman belediye başkanıyla görüşecek

TRUMP VE MAMDANİ SÜRTÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Mamdani'nin "komünist" olduğunu öne sürmüş, "Sosyalisti atladık ve yerine bir komünisti yerleştirdik" ifadelerini kullanmıştı. Trump, Mamdani'nin zaferi nedeniyle New Yorkluların "komünizmden" kaçacaklarını belirterek, "Umarım New York için iyi sonuçlanır" ifadelerine yer vermişti.

Seçimi kazandığı gece açıklamalarda bulunan Zohran Mamdani, "Bir despotu korkutmanın bir yolu varsa, o da onun iktidar kazanmasına olanak sağlayan koşulları ortadan kaldırmaktır. Bu sadece (ABD Başkanı Donald) Trump'ı durdurmanın yolu değil, bir sonrakini de durdurmanın yolu. O halde Donald Trump, beni izlediğini bildiğim için sana söylüyorum: Sesi aç" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'de tüm gözler bu görüşmede! Trump, New York'un müslüman belediye başkanıyla görüşecek
ETİKETLER
#donald trump
#Zohran Mamdani
#New York Belediye Başkanı
#Komünizm
#Siyasi Tartışma
#Abd Politikası
#Dünya
