İş arayanların yeni çilesi! Hayalet ilanlar çoğalıyor: Şirketlerin gizli stratejisi ortaya çıktı

Kariyer sitelerinde her gün binlerce iş ilanı yayınlanıyor. Ancak uzmanlara göre bunların önemli bir kısmı gerçekte doldurulması planlanmayan “hayalet ilanlar.” Son yıllarda iş başvurularına geri dönüşlerin azalması, adaylarda büyük bir hayal kırıklığı ve moral kaybına yol açıyor. Sosyal medyada seslerini yükselten iş arayanların tepkisi de giderek daha fazla yankı buluyor.

Birçok aday, şirketlerin liyakati göz ardı edip düşük maaş ve yüksek beklenti dayattığını düşünse de tablo aslında biraz daha farklı. İnsan kaynakları uzmanlarına göre pek çok firma, kurum imajını güçlü göstermek, CV havuzu oluşturmak ya da piyasayı analiz etmek için gerçekte ihtiyaç olmayan pozisyonları ilan ediyor. Uluslararası araştırmalara göre, yayımlanan iş ilanlarının yaklaşık yüzde 30’u bu kategoriye giriyor.

ŞİRKETLER NEDEN HAYALET İLAN AÇIYOR?

Türkiye gazetesine konuşan İK Danışmanı Ece Besteci, şirketlerin bu yönteme farklı sebeplerle başvurduğunu belirtti. Besteci’ye göre kimi firmalar gelecekteki ihtiyaçlar için aday topluyor, kimi ise içeride terfi edecek çalışanları dışarıdaki adaylarla kıyaslamak istiyor. Ayrıca ani işten ayrılmalara karşı hazırlıklı olmak için de benzer ilanların açıldığı ifade ediliyor.

İŞ ARAYANLAR BAŞVURULARINA DÖNÜŞ ALAMIYOR

Sosyolog Dr. Emre Eyüboğlu ise hayalet ilanların sosyal etkilerine dikkat çekti. Eyüboğlu, “İş ilanı sayısı fazla göründüğünde ‘iş var ama insanlar çalışmak istemiyor’ algısı doğuyor. Oysa gerçekte iş arayanlar başvurularına dönüş alamıyor. Bu durum özellikle gençlerde motivasyon kaybına, uzun süre işsiz kalanlarda ise umutsuzluk ve dışlanmışlık hissine neden oluyor. Hayalet ilanlar yalnızca iş piyasasını değil, toplumdaki güven duygusunu da zedeliyor” diye konuştu.