Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan hakem tepkisi: Seçim öncesi yapılmış bir operasyon

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen maçta sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de kulüp başkanı Ali Koç, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün yapacağı başkanlık seçimi öncesinde hakemlerin "operasyon çektiğini" savundu.

"SEÇİM ÖNCESİ YAPILMIŞ OPERASYON"

Dijital hakem atamalarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Koç, "Bu, seçim öncesi yapılmış bir operasyondur. Kimse bana dijital atamaydı hikayesi anlatmasın. Federasyon, herkes, dijital atamanın olmadığı biliyor. Bu bizim seçim için operasyondur. Hakemlerin ne olduğu, iki hakemin ne olduğu Fenerbahçeliler tarafından gayet iyi bilinir. Uzun süredir federasyon başkanına MHK başkanının kim olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi ideolojiye bağlı olduğunu dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Kalbim bu vücutta attığı sürece Ferhat Gündoğdu'nun (MHK başkanı) kim olduğunu, neyi temsil ettiğini öyle ya da böyle tüm ülke görecek." ifadelerini kullandı.

PENALTI İSYANI

Karşılaşmadaki bir pozisyonun içinde penaltılık iki kararın olduğunu dile getiren Koç, "Bu iş böyle olmaz. Federasyon başkanı ne dedi; VAR hakeminin hata yapması kabul edilemez. Biraz bekledik. Çok enderdir. Bir pozisyonda iki penaltı pozisyonunun olması enderdir. Böyle bir pozisyon yaşandı. Hangi otoriteye sorarsan sor, ya iki pozisyonda da penaltı ya da iki pozisyondan biri için penaltı diyor. Şaka gibi. Uzatmalar 2 dakika oynandı. VAR'a gidecekmiş gibi dinledi, sonra da maçı bitirdi. Buraya yollayan kişi, işin sorumlusudur. Bu hakemin seçim öncesi atanması Fenerbahçe seçimlerine operasyondur, müdahaledir." değerlendirmesinde bulundu.

"BAŞKAN SEÇİLİRSEM..."

Yeniden göreve seçilmeleri durumunda MHK başta olmak üzere herkesle mücadele edeceklerini anlatan Koç, "Pazartesi günü seçim sonuçlarına göre başkan seçildiğimiz takdirde MHK başkanı olmak üzere herkesle mücadele edeceğimizi ve Fenerbahçe'nin karşısında bu zihniyetin duramayacağını bilmenizi istiyorum. Öyle ya da böyle şampiyon olacağız. İki pozisyonun aynı anda, kornerde hakemin gördüğü penaltıyı çalmaması, VAR'ın çağırmaması olacak iş değil. Bu adamlar bir vazife için geldiler. Vazifelerini yerine getirdiler. Ben hayatta olduğum müddetçe Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, hangi zihniyete hizmet ettiğini, neyi temsil ettiğini, açıklanana kadar peşinde olacağım." diye konuştu.

"BU İŞİN İNTİKAMI OLACAK"

Ali Koç, hakem hatalarının sezon sonunda sıralamayı etkilediğini söyledi. Trabzonspor maçında nizami gollerinin verilmediğini iddia eden Koç, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe camiası neyin ne olduğunu gayet biliyor. Hafta sonu derbi maç oynandı. Çizgiyi geçen top gol verilmedi. Kırmızı kart verilmesi gerek pozisyon VAR'dan verildi. Orta hakem vermedi. Rakibimiz attığı golün gol olduğunu iddia ediyor. Biz yabancı hakemlere de sorduğumuzda golden önce faul deniyor. Tartışılabilir ama bize göre net faul. Sadece o konuşuluyor. Çizgiyi geçen gol hiç konuşulmuyor. Yapı yapı derken boşuna bunları söylemiyoruz. Sezonun başındaki bu durumlar sezonun sonundaki sıralamayı etkileyen ana unsurların başında geliyor. Bu işin intikamı olacaktır. İki tane hakem yollayıp, operasyon çekip seçimleri etkilemek için... Pazar günü çok baskı yedik, Fenerbahçe'ye kıyak yaptık gibi algı yapılıyor medyada. Seçimlere de müdahil oluyorsa Türk hakemleri, sözün bittiği yerdeyiz. Bundan sonra ne olacağını sizler göreceksiniz."

YABANCI VAR TALEBİNİ YİNELEDİ

Yabancı VAR hakemini savunduklarını söyleyen Ali Koç, "Biz başından beri yabancı VAR diyoruz. Burada da bir inatlaşma gidiyor. Bir zararı yok faydası var. Gördük geçen sezon. En azından hatalar dengeli dağıldı. Olacak iş değil. Ne olacak 2 puanımız? Daha iyi mi oynayın diyecekler, penaltıyı atsaydınız mı diyecekler? 2 tane daha penaltı deniyor. Son pozisyona penaltı diyorum. Adamın vücut dili her şeyi gösteriyor. Pazar günü seçim olmasaydı binlerce kişi yürürdük federasyona. Yanlış yerlere çekilmesin diye pazartesi gününü bekleyeceğiz. Sonuç ne olursa olsun benim hesaplaşmam yeni başlıyor." şeklinde görüş belirtti.

"TFF BAŞKANINI ARADIM"

İbrahim Hacıosmanoğlu ile maçın ardından görüştüğünü söyleyen Koç, "TFF başkanının iyi niyetini gösterme zamanı gelmiştir. Kendisini aradım. Daha pozisyonu görmediğini söyledi. Haber bekliyorum." dedi.

"GEREKİRSE SOKAĞA DÖKÜLÜRÜZ"

Hakemlerin art niyetli olduğunu savunan Ali Koç şöyle devam etti:

"Camiamız sinirli, öfkeli. İçiniz rahat olsun da demiyorum. Artık pazartesi kim olursa olsun, artık sorumluluğu elimize almak, gerekirse sokağa dökülmek, gerekiyorsa federasyona Beylerbeyi'ne gitmenin zamanı çoktan gelip geçmiştir. Kendi menfaatlerimizi kendimiz koruyacağız.

MHK BAŞKANINA İSTİFA ÇAĞRISI

Türk futbolunun selameti için Ferhat Gündoğdu'dan daha fazla uzatmadan Türk futbol ailesinden kendi iradesiyle çekilmesini rica ediyorum. Bu sefer rica ediyorum. Bazı yerlerden var ki söz konusu malum kişiler temizlenmediler. Onlardan biri de futboldur. Büyük kulüplerin hiçbiri istemiyor. Biz de istemiyoruz. O zaman niye inatlaşıyoruz. İbrahim Başkan temizlik yapmaya çalışıyor ama hala virüsler sistemde. Bu adam buraya bir daha gelemez. Ben başkanken demiyorum bu adam buraya gelemez, Fenerbahçeliler sokmaz."