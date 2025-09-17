Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe kritiği: "Taraftar ıslıklamakta haklı!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan hoca, takıma dair net konuştu.

'de Domenico Tedesco'dan Alanyaspor kritiği geldi. Genç çalıştırıcı, sürecin ne yönde ilerlemesi gerektiğini anlattı.

DOMENICO TEDESCO'DAN FENERBAHÇE ANALİZİ

Fenerbahçe'nin İtalyan hocası, "Bugün çok kötü bir ilk yarı geçirdik. 1-0'dan sonra kendimizi kaybettik. Bunun da öz güvenle bir alakası var. Bir tane negatif olaydan sonra kendimizi bu kadar kaybetmememiz gerekiyor. Girmiş olduğumuz pozisyonları değerlendiremedik, ürettiğimiz pozisyonları gole çeviremediğimiz için kazanmayı hak etmedik. Aslında kötü değil, riskli oynadık. Saha içerisinde sürekli atak yapmak istiyoruz. Son iki maça baktığımızda birçok pozisyona da girdik. Ancak bunu yaparken kontrolü de kaybetmememiz gerekiyor. Bugün de Alanyaspor, çok fazla kontratak imkânı buldu. Saha içerisinde kendimizi kaybetmememiz gerekiyor. Taraftarların herkesi ıslıklama hakkı var çünkü buraya gelmek için para ödüyorlar. Sahip olduğumuz her şeyi taraftarlara borçluyuz." açıklamalarını yaptı.

Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe kritiği: "Taraftar ıslıklamakta haklı!"

CENK TOSUN VAR'A DİKKAT ÇEKTİ!

Karşılaşmanın son bölümünde şans bulan , "Hakem VAR'ı beklerken biz kendi aramızda konuşuyorduk. Rakipten bir oyuncuya 'Eline çarptı mı?' diye sordum. 'Çarptı' dedi. Ben de sonrasında topu aldım ve penaltı noktasına gittim. Ben atacaktım penaltıyı. Soyunma odasında baktım el de bayağı açık." ifadelerini kullandı.

Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe kritiği: "Taraftar ıslıklamakta haklı!"

NELSON SEMEDO SONUCUN ADİL OLMADIĞINI ANLATTI

Kariyerinde uzun zaman sonra lig etabında gol atabilen Semedo, "Rakip belki de 2 pozisyona girdi. Adil bir sonuç olmadı ama biz de daha iyi olmalıydık. Özellikle ilk yarı kötüydük. Bu tip goller yememeliydik." dedi.

LEVENT MERCAN DA PENALTIYI İŞARET ETTİ

Mücadeleye sonradan dahil olan Levent Mercan, "Son dakikalarda çok geri çekildik. Daha iyi pres yapmalıydık. Ayrıca şimdi pozisyonu izledim. Son dakikada 3-2 öne geçme şansımız olabilirdi. Hakemler penaltıyı vermedi. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Yolumuza devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe kritiği: "Taraftar ıslıklamakta haklı!"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Jhon Duran krizi: Domenico Tedesco noktayı koydu!
Fenerbahçe'de yıldız isimle imzalar atılıyor: Transfer döneminde yarım kalan hikâye tamamlanıyor!
ETİKETLER
#cenk tosun
#cenk tosun
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
#Spor
