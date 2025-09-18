ABD'de silahlı saldırı: 3 polis öldü, 2 polis ağır yaralı

ABD'de yine bir silahlı saldırı haberiyle sarsıldı. Pensilvanya eyaletinde polislere ateş açıldı.

The New York Times'ın haberine göre, yerel saatle 14.10'da Pensilvanya eyaletinde bir soruşturmayı takip etmek için York County bölgesinde kırsal alana giden polislere silahlı saldırı düzenlendi.

ÖLÜ VE YARALI POLİSLER VAR

Yetkililer, saldırı sonucu 3 polisin yaşamını yitirdiğini, 2 polis memurunun ise yaralandığını bildirdi. Yakınlardaki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan polislerin durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN VURULDU

Öte yandan silahlı saldırgan polis ekipleri tarafından olay yerinde vurularak etkisiz hale getirildi.

FBI OLAY YERİNDE

Olaya ilişkin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bondi, York County'de çok sayıda polis memurunun vurulmasının ardından olay yerine giden Federal Soruşturma Bürosu görevlilerinin (FBI) yerel kolluk kuvvetlerine destek verdiği duyurdu.