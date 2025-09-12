Menü Kapat
Editor
 Berkay Alptekin

ABD'de silah sesleri polisi harekete geçirdi! Üniversite kampüsünün yurt binası tahliye edildi

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yer alan Massachusetts Üniversitesi'ne ait bir yurt binası tahliye edildi. Öte yandan yurt binası çevresinde silah sesi duyulması üzerine polis harekete geçti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.09.2025
09:32
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
09:32

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yer alan şehir polisi, Massachusetts Üniversitesi'ndeki bir yurt binasının yakınında silah seslerinin duyulması üzerine yapılan ihbar sonucu, kampüste geniş çaplı güvenlik önlemleri aldığını duyurdu.

Sosyal medyada olayla ilgili paylaşılan video kaydında, polisin, ihbarın yapıldığı sokakta bulunan yurt binasındaki öğrencileri tahliye ettiği, kampüs çalışanları ve öğrencilerin elleri havada okul binasından ayrıldığı görüldü.

ABD'de silah sesleri polisi harekete geçirdi! Üniversite kampüsünün yurt binası tahliye edildi

YARALANMA OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Okul yönetiminin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı duyuruda, Dorchester'daki kampüs bölgesinde polisin bir olaya müdahale ettiği, detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağı belirtildi.

Yaklaşık 15 bin öğrencisi olan üniversitenin kampüsündeki olayda herhangi bir yaralanma olup olmadığı henüz bilinmiyor.

ABD'de silah sesleri polisi harekete geçirdi! Üniversite kampüsünün yurt binası tahliye edildi
