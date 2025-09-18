Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Dünyaca ünlü isimlerden Filistin için dayanışma çağrısı: Katliamı durdurun

İngiltere'nin başkenti Londra'da Gazze için düzenlenen "Together for Palestine" (Filistin için Birlikte) adlı yardım konseri öncesi dünyaca ünlü birçok ünlü isim, Filistin'deki katliamın durdurulması için video mesaj paylaşarak dayanışma çağrısında bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 05:40
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 05:52

İngiltere’nin başkenti Londra, dün akşam için şimdiye kadar düzenlenen en büyük yardım konserine ev sahipliği yaptı. "Together for Palestine" ( için Birlikte) adlı konser öncesinde pek çok ünlü oyuncu, müzisyen, yazar, aydın ve aktivist, ortak bir görüntülü mesaj yayımlayarak Filistin için ve katliamın durması ortak çağrı yaptı.

Dünyaca ünlü isimlerden Filistin için dayanışma çağrısı: Katliamı durdurun

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER YER ALDI

Amerikalı pop yıldızı Billie Eilish, Peaky Blinders ve Oppenheimer dizilerindeki rolleriyle uluslararası ün kazanan Cillian Murphy, Joker karakteriyle tanınan Joaquin Phoenix, Oscar sahibi İspanyol oyuncular Penélope Cruz ve Javier Bardem, müzik dünyasının efsanevi isimleri Peter Gabriel ve Paul Weller ile Nobel ödüllü aktivist Malala Yousafza da videoda yer alan ünlü isimler arasında yer aldı.

Dünyaca ünlü isimlerden Filistin için dayanışma çağrısı: Katliamı durdurun

"FİLİSTİN HALKI ADINA GERÇEĞİ SÖYLEMEK ZORUNDAYIZ"

Videoda genç yıldız Billie Eilish ve kardeşi Finneas "Filistin için birlikte" ifadelerini kullandı. İskoç aktör Brian Cox, videodaki mesajında "Filistin halkı adına gerçeği söylemek zorundayız" derken, ABD’li fotoğrafçı ve aktivist Nan Goldin, "Sanatçının rolü, her zaman gerçeği dile getirmek ve güve karşı konuşma riskini almak olmuştur" dedi.

Dünyaca ünlü isimlerden Filistin için dayanışma çağrısı: Katliamı durdurun

"KATLİAMIN SUÇ ORTAKLARISINIZ"

Çocuk edebiyatı yazarı Michael Wayne Rosen, "Bu ülkenin liderlerinin Gazze ve Batı Şeria’daki sivillerin toplu katlinde suç ortağı olduklarını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KATLİAMI DURDURUN"

İngiliz komedyen, oyuncu, film yapımcısı ve yönetmen Steve Coogan ise, "Her şey olup bittikten sonra değil, şimdi konuşmak önemli. Tam olarak şu an, olurken. Hükümetinize baskı yapın, ateşkes çağrısı yapın, öldürmeleri durdurun" şeklinde konuştu.

Dünyaca ünlü isimlerden Filistin için dayanışma çağrısı: Katliamı durdurun

Videoda yer alan isimler ekrana gelme sırasıyla; Cillian Murphy, Joaquin Phoenix, Natasha Rothwell, Michael Wayne Rosen, Sharon Horgan, Steve Coogan, Penélope Cruz, Benedict Wong, India Amarteifio, Annie Mac, Nan Goldin, Peter Gabriel, Javier Bardem, Billie Eilish, Finneas, Denise Gough, Ben Howard, Harriet Walter, Rupi Kaur, Max Porter, Caitrona Balfe, Chris O’Dowd, Brian Cox, Dawn O’Porter, Malala Yousafzai, Indya Moore, Nikita Gill, Luis Tosar, Residente, Carlos Bardem, Tamar Novas ve Tahar Rahim oldu.

KONSER GELİRİ FİLİSTİNLİLERE AKTARILACAK

"Together for Palestine" konserinden elde edilen gelirin, Filistinli insani yardım kuruluşlarına aktarılacağı duyuruldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Paris'te binlerce kişiden İsrail protestosu: Filistin Filistinlilerindir
ETİKETLER
#gazze
#filistin
#ateşkes
#Yardım Konseri
#İnsanhakları
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.