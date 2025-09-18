Menü Kapat
TGRT Haber
23°
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe’de Devin Özek’in geleceği belli oldu: Sadettin Saran'dan net karar!

Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, Devin Özek ile ilgili kararını verdi. Fenerbahçe’ye başkan olması durumunda yönetimde ciddi değişiklikler yapacak olan Sadettin Saran, Devin Özek ile ilgiliyse farklı bir inisiyatif aldı.

Fenerbahçe’de Devin Özek’in geleceği belli oldu: Sadettin Saran'dan net karar!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 17:47
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 17:47

’de Devin Özek için ’dan şaşırtan bir karar geldi. Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, sandıkta kazanması durumunda Devin Özek ile devam etmekten yana tavır aldı.

Fenerbahçe’de Devin Özek’in geleceği belli oldu: Sadettin Saran'dan net karar!

FENERBAHÇE’DE SADETTİN SARAN’DAN DEVİN ÖZEK VE HAKAN BİLAL KUTLUALP PROJESİ

Fenerbahçe başkanlığı için ile yarışacak olan Sadettin Saran, sandıkta kazanması halinde kritik hamleler yapacak! Esasen ise Sadettin Saran, ’e bağlı şekilde Devin Özek’in de kulüpte kalmasını sağlayacak. Halihazırda Ali Koç döneminde sportif direktörlüğe getirilen Devin Özek, an itibarıyla Sadettin Saran’ın başkan olması halinde yine görevine devam edecek.

Fenerbahçe’de Devin Özek’in geleceği belli oldu: Sadettin Saran'dan net karar!

FENERBAHÇE’DE HAKAN BİLAL KUTLUALP SEÇİMDEN ÇEKİLMİŞTİ!

Fenerbahçe’nin sandığa gitmesinde başroldeki isimlerden olan Hakan Bilal Kutlualp; Sadettin Saran lehine adaylıktan çekilmiş ve sandıktaki doğru kişinin, Ali Koç olmadığını ifade etmişti.

SADETTİN SARAN FENERBAHÇE’DEKİ GENEL YAPIYI KORUYACAK

Sadettin Saran; Fenerbahçe’nin yeni başkanı olması durumunda, hem Devin Özek ile hem de Domenico Tedesco ile çalışmaya devam edecek.

Fenerbahçe’de Devin Özek’in geleceği belli oldu: Sadettin Saran'dan net karar!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE İTALYAN HOCA NE İSTİYOR?
Domenico Tedesco, Jhon Duran ve Anderson Talisca gibi sıkıntılı yıldızların net bir istikrar ortaya koymalarını bekliyor.
