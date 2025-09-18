Fenerbahçe’de Devin Özek’in geleceği belli oldu: Sadettin Saran'dan net karar!

Fenerbahçe’de Devin Özek için Sadettin Saran’dan şaşırtan bir karar geldi. Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, sandıkta kazanması durumunda Devin Özek ile devam etmekten yana tavır aldı.

FENERBAHÇE’DE SADETTİN SARAN’DAN DEVİN ÖZEK VE HAKAN BİLAL KUTLUALP PROJESİ

Fenerbahçe başkanlığı için Ali Koç ile yarışacak olan Sadettin Saran, sandıkta kazanması halinde kritik hamleler yapacak! Esasen ise Sadettin Saran, Hakan Bilal Kutlualp’e bağlı şekilde Devin Özek’in de kulüpte kalmasını sağlayacak. Halihazırda Ali Koç döneminde sportif direktörlüğe getirilen Devin Özek, an itibarıyla Sadettin Saran’ın başkan olması halinde yine görevine devam edecek.

FENERBAHÇE’DE HAKAN BİLAL KUTLUALP SEÇİMDEN ÇEKİLMİŞTİ!

Fenerbahçe’nin sandığa gitmesinde başroldeki isimlerden olan Hakan Bilal Kutlualp; Sadettin Saran lehine adaylıktan çekilmiş ve sandıktaki doğru kişinin, Ali Koç olmadığını ifade etmişti.

SADETTİN SARAN FENERBAHÇE’DEKİ GENEL YAPIYI KORUYACAK

Sadettin Saran; Fenerbahçe’nin yeni başkanı olması durumunda, hem Devin Özek ile hem de Domenico Tedesco ile çalışmaya devam edecek.