Arda Güler için dudak uçuklatan teklif! Real Madrid 'satmayı düşünmüyoruz' cevabını verdi

Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in milli yıldızımız Arda Güler’e gelen büyük teklifi reddettiği iddia edildi. Arda Güler için İngiltere’den bir Premier Lig takımının 150 milyon euro teklif yapıldığı öne sürüldü.

18.09.2025
18.09.2025
'de forma giyen , ’nun liderliğinde takımın vazgeçilmez ismi oldu ve oyun kuruculuk anlamında farklı görevler üstlendi. Sahada başarılı görüntü çizen milli yıldızımız KylianMbappé ile müthiş ikili oldu.

Arda Güler için dudak uçuklatan teklif! Real Madrid 'satmayı düşünmüyoruz' cevabını verdi

Arda Güler performansı sayesinde birçok kulübün gözdesi haline geldi. İngiltere, Fransa ve İtalyan devleri Arda Güler için nabız yokluyor.

TAM 150 MİLYON EURO

İspanyol basınından Defansa Central'in haberine göre, Arda Güler'in transferi için 150 milyon euro ödemeye hazır bir kulüp olduğu aktarıldı. Menajerler aracılığıyla transferde harekete geçildiği iddia edildi.

Arda Güler için dudak uçuklatan teklif! Real Madrid 'satmayı düşünmüyoruz' cevabını verdi

'e iletilen teklife ise Real Madrid Başkanı'nın cevabının net olduğu, yıldız futbolcunun satışına sıcak bakmadığı belirtildi. Arda Güler'in 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

