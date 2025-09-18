Arda Güler için dudak uçuklatan teklif! Real Madrid 'satmayı düşünmüyoruz' cevabını verdi

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, Xabi Alonso’nun liderliğinde takımın vazgeçilmez ismi oldu ve oyun kuruculuk anlamında farklı görevler üstlendi. Sahada başarılı görüntü çizen milli yıldızımız KylianMbappé ile müthiş ikili oldu.

Arda Güler performansı sayesinde birçok kulübün gözdesi haline geldi. İngiltere, Fransa ve İtalyan devleri Arda Güler için nabız yokluyor.

TAM 150 MİLYON EURO

İspanyol basınından Defansa Central'in haberine göre, Arda Güler'in transferi için 150 milyon euro ödemeye hazır bir kulüp olduğu aktarıldı. Menajerler aracılığıyla transferde harekete geçildiği iddia edildi.

Florentino Perez'e iletilen teklife ise Real Madrid Başkanı'nın cevabının net olduğu, yıldız futbolcunun satışına sıcak bakmadığı belirtildi. Arda Güler'in 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.