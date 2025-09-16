Menü Kapat
TGRT Haber
24°
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Real Madrid'den kritik Arda Güler kararı! İspanyol basını duyurdu

Real Madrid, Devler Ligi'nde Marsilya maçı ile sezonu açarken, Teknik direktör Xabi Alonso Arda Güler için kararını verdi. Alonso'nun kararını İspanyol basını duyurdu. İşte detaylar...

Real Madrid'den kritik Arda Güler kararı! İspanyol basını duyurdu
16.09.2025
16.09.2025
16.09.2025

’nin ilk haftasında Marsilya ile karşı karşıya gelecek olan ’de teknik direktör milli yıldız ’le ilgili dikkat çeken bir karar aldı.

Real Madrid'den kritik Arda Güler kararı! İspanyol basını duyurdu

ALONSO KARARINI VERDİ

Eflatun-Beyazlılarda Arda Güler’in bu maça da ilk 11’de çıkması beklenirken, İspanyol basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Arda, Ancelotti döneminde Şampiyonlar Ligi’nde çok az süre bulurken, Alonso’nun bu durumu değiştireceği bildirildi.

Real Madrid'den kritik Arda Güler kararı! İspanyol basını duyurdu

İSPANYOL BASINI DUYURDU

Marca’nın haberinde "Real Madrid'in tartışmasız ilk 11'inde yer alacak. 20 yaşındaki Türk oyuncu, heyecan ve intikamı harmanlayan bir gülümsemeyle rekabete giriyor: Sonunda zamanının geldiğini hissediyor, hep hayalini kurduğu turnuvada lider bir oyuncu gibi hissediyor” denildi.

Real Madrid'den kritik Arda Güler kararı! İspanyol basını duyurdu
