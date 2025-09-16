Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Alanyaspor maçı için Fenerbahçe'de büyük kriz! 7 oyuncu sahada yok

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasının erteleme maçında Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de, 7 oyuncu forma giyemeyecek. Sakatların yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) erteleme maçı kuralı nedeniyle, aralarında birçok yıldızın bulunduğu 4 yeni transfer, çarşamba günkü kritik mücadelede forma giyemeyecek. İşte o isimler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Alanyaspor maçı için Fenerbahçe'de büyük kriz! 7 oyuncu sahada yok
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 11:09

Trendyol 'in 1. haftasının erteleme maçında , yarın saat 20.00'de sahasında ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz pazar akşamı Trabzonspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan topladı. Turuncu-yeşillilerin ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puanı bulunuyor. Yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde ilk karşılaşmasını kazanan Kanarya, Akdeniz temsilcisini mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Alanyaspor maçı için Fenerbahçe'de büyük kriz! 7 oyuncu sahada yok

LİGDE 19. RANDEVU

Fenerbahçe, Alanyaspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2016 yılından itibaren rakibiyle 19. kez mücadele edecek. Geride kalan 18 maçta sarı-lacivertliler 11 galibiyet elde ederken, turuncu-yeşilliler 3 kez üstünlük sağlayabildi. Taraflar arasındaki 4 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Kanarya'nın 39 golüne, Akdeniz temsilcisi 17 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda da 2-0'lık skorla hanesine 3 puan yazdırdı.

Alanyaspor maçı için Fenerbahçe'de büyük kriz! 7 oyuncu sahada yok


FENERBAHÇE SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ KAZANDI

Fenerbahçe'nin rakibine karşı büyük üstünlüğü bulunurken, Süper Lig'de oynanan son 7 maçta kaybetmedi. Son 5 maçta ise sarı-lacivertliler 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Alanyaspor ise son galibiyetini 24 Ekim 2021'de Kadıköy'de aldı.

Alanyaspor maçı için Fenerbahçe'de büyük kriz! 7 oyuncu sahada yok


FARKLI SKORLAR

Rekabette en gollü karşılaşma 13 Mart 2022'de Alanya'da oynanırken, sarı-lacivertliler sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. En farklı skoru da 18 Eylül 2022'de Fenerbahçe 5-0'lık skorla aldı. Akdeniz ekibi ise rakibine karşı en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda evinde 3-1 kazanarak elde etti.
Taraflar 2007-2008 sezonunda ise Türkiye Kupası grup aşamasında karşılaşırken, sarı-lacivertliler deplasmanda 10-3'lük farklı galibiyetle sahadan ayrıldı.

Alanyaspor maçı için Fenerbahçe'de büyük kriz! 7 oyuncu sahada yok


ALANYASPOR, SON 2 MAÇINI KAZANDI

Alanyaspor, geçtiğimiz sezonun mart ayında göreve gelen Portekizli teknik adam Joao Pereira ile bu sezon da yoluna devam etti. Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla ligde kalmayı başaran turuncu-yeşilliler, yeni sezona ise puan kayıplarıyla başladı. İlk galibiyetini evinde 'a (2-0) karşı alan Alanyaspor, ligin 5. haftasında ise 'u deplasmanda yendi. Ligde üst üste 2 maçında 6 puanı hanesine yazdırdı.

Alanyaspor maçı için Fenerbahçe'de büyük kriz! 7 oyuncu sahada yok


EDERSON, KEREM, NENE, ASENSİO OYNAYAMAYACAK

Sarı-lacivertlilerde 4 yeni transfer Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Süper Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos tarihinde oynanması gereken mücadele, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında oynayacağı eleme müsabakası nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu tarihten sonra transfer edilen Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson statü gereği kadroda yer almayacak.

Alanyaspor maçı için Fenerbahçe'de büyük kriz! 7 oyuncu sahada yok


SARI-LACİVERTLİLERDE 3 İSMİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jhon Duran, Edson Alvarez ve Mert Hakan Yandaş forma giyemeyecek. Trabzonspor karşısında tedbir amaçlı oynatılmayan Nelson Semedo'nun kadroda yer alması bekleniyor.

Alanyaspor maçı için Fenerbahçe'de büyük kriz! 7 oyuncu sahada yok


SON 3 GOLÜ YOUSSEF EN-NESYRİ ATTI

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 30 gol atarak takımın en golcü ismi olan , bu sezon da form yakaladı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki son 3 golünde Faslı forvetin imzası bulunuyor. Gençlerbirliği karşılaşmasında 2 gole imza atan En-Nesyri, Trabzonspor filelerini de 1 kez havalandırdı. 28 yaşındaki futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü var.

Alanyaspor maçı için Fenerbahçe'de büyük kriz! 7 oyuncu sahada yok
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Amrabat'tan Fenerbahçe itirafı: Neden ayrıldığını açıkladı
ETİKETLER
#beşiktaş
#süper lig
#konyaspor
#Alanyaspor
#youssef en-nesyri
#Fenerbahçe
#Türkiye Futbol Ligasyonu
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.