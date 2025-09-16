Amrabat'tan Fenerbahçe itirafı: Neden ayrıldığını açıkladı

İspanya La Liga takımlarından Real Betis, Fenerbahçe'den kiralanan Faslı futbolcu Sofyan Amrabat için basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Amrabat, sarı lacivertli ekipten neden ayrıldığını açıkladı.

Real Betis taraftarına övgüde bulunan 29 yaşındaki futbolcu, "Burada olmaktan çok mutluyum. Betis'in atmosferi ve taraftarından çok şey duydum. Takıma yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım. Son günler benim için çok yoğun geçti" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İTİRAFI

Fenerbahçe'den ayrılık sürecine ilişkin açıklama yapan Ambarat, "Takım Şampiyonlar Ligi'nden elenince değişiklik istedim. Başka teklifler vardı ama Betis'i duyunca hiç düşünmeden burayı seçtim." dedi.

AVRUPA LİGİ'NDE BOY GÖSTERECEK

Real Betis bu sezon, Fenerbahçe gibi UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak.