24°
Editor
 | Onur Kaya

Amrabat'tan Fenerbahçe itirafı: Neden ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe'den İspanya'nın Real Betis takımına kiralanan Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'den ayrılma sebebini açıkladı.

Amrabat'tan Fenerbahçe itirafı: Neden ayrıldığını açıkladı
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 03:08
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 03:08

İspanya La Liga takımlarından , 'den kiralanan Faslı futbolcu için basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Amrabat, sarı lacivertli ekipten neden ayrıldığını açıkladı.

Amrabat'tan Fenerbahçe itirafı: Neden ayrıldığını açıkladı

Real Betis taraftarına övgüde bulunan 29 yaşındaki futbolcu, "Burada olmaktan çok mutluyum. Betis'in atmosferi ve taraftarından çok şey duydum. Takıma yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım. Son günler benim için çok yoğun geçti" ifadelerini kullandı.

Amrabat'tan Fenerbahçe itirafı: Neden ayrıldığını açıkladı

ŞAMPİYONLAR LİGİ İTİRAFI

Fenerbahçe'den ayrılık sürecine ilişkin açıklama yapan Ambarat, "Takım 'nden elenince değişiklik istedim. Başka teklifler vardı ama Betis'i duyunca hiç düşünmeden burayı seçtim." dedi.

Amrabat'tan Fenerbahçe itirafı: Neden ayrıldığını açıkladı

AVRUPA LİGİ'NDE BOY GÖSTERECEK

Real Betis bu sezon, Fenerbahçe gibi UEFA 'nde yer alacak.

