Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: İşte Sofyan Amrabat'ın yeni takımı

Ligde ve Avrupa kupalarında yeni sezon başlarken takımların da transfer çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Kadrosuna son şeklini vermeye çalışan Fenerbahçe de yaşanan gelişmeyi duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz oyuncumuz Sofyan Amrabat'ın kiralık transferi konusunda İspanya'nın Real Betis Kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz." denildi.

39 MAÇTA 2 GOL

29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 39 maçta 2 gol kaydetti.