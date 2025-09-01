Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Uğurcan Çakır resmen Galatasaray'da: Transferi kendisi duyurdu!

Galatasaray'da Uğurcan Çakır transferi resmiyet kazandı. Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, transfere dair hislerini paylaştı.

Uğurcan Çakır resmen Galatasaray'da: Transferi kendisi duyurdu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 23:50
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 00:10

Galatasaray ve , transferi için anlaşmaya vardı. Trabzonspor'un milli yıldızı, Galatasaray'a transfer olmasına dair çarpıcı bir açıklama yayınladı.

Uğurcan Çakır resmen Galatasaray'da: Transferi kendisi duyurdu!

UĞURCAN ÇAKIR'DAN DEV TRANSFERE DAİR İLK DEĞERLENDİRME

"Bugün bu satırları yazmak benim için hiç kolay değil...

Yıllarımı, emeğimi, hayallerimi verdiğim, çocukluk aşkım, yuvam Trabzonspor’a dair belki de en zor açıklamayı yapmak zorundayım.

Bu şehrin sokaklarında büyüdüm, bu armaya gönül verdim...

Bu asil formayı sırtıma her geçirdiğimde, her maçta, her anda Trabzonspor’un şanlı tarihine bir tuğla daha koymanın gururunu yaşadım.

Kupalar kaldırdık, şampiyonluklar yaşadık, birlikte ağladık, birlikte güldük...

Sizlerle kurduğumuz bağ, kelimelerle anlatılamayacak kadar özeldi.

Ancak hayat bazen insanı zor kararlarla sınar.

Benim için de böyle bir dönemden geçiyoruz.

Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek, ailemle birlikte yeni bir serüvene adım atmak ve futbol kariyerimde yeni hedeflere yürümek istiyorum.

Bunun için Galatasaray’dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldım.

Ama Trabzonspor’dan ayrılırken, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelini kazandırarak, her zaman dik duruşumu koruyarak, alnımın akıyla veda etmek istiyorum.

Ben Trabzonspor’un evladı olmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Bu arma kalbimde daima en özel yerde olacak."

Uğurcan Çakır resmen Galatasaray'da: Transferi kendisi duyurdu!

https://x.com/cakirugurcan96/status/1962618537379328502

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR UĞURCAN ÇAKIR TRANSFERİNE NEDEN İZİN VERDİ?
Karadeniz devi, hem oyuncunun isteğini hem de mali tabloyu gözeterek hareket etti.
ETİKETLER
#trabzonspor
#Uğurcan Çakır
#Transfer Haberleri
#Galatasaray Transferleri
#Spor
