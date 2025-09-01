Liverpool yine şaşırttı: 144 milyon Euroluk transfer!

Liverpool'da yıldız transferleri ve dev harcamalar kaldığı yerden devam ediyor. Yaz döneminde Florian Wirtz ve Hugo Ekitike gibi sansasyonel hamleler yapan Liverpool, an itibarıyla son noktayı da Alexander Isak ile koydu.

LIVERPOOL ALEXANDER ISAK'I TRANSFER ETTİ

Hücum hattında büyük bir değişime giden Liverpool, Alexander Isak için 144 milyon Euroluk bir yatırım gerçekleştirdi. Esasen ise kırmızı beyazlılar, uzun zamandır uğraştıkları transferde nihayet mutlu sona ulaşmış oldu.

6 YILLIK SÖZLEŞME

Alexander Isak ile uzun bir serüvene hazırlanan Liverpool, yıldız hücumcuyla 6 yıllık kontrat imzaladı. Son olarak da Alexander Isak, yeni takımında 9 numaralı formayı giyecek.

https://x.com/LFC/status/1962614438436946219