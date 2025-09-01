Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Nicolo Zaniolo yine kiralık gitti!

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo için kısır döngü devam ediyor. İtalyan yıldız, an itibarıyla yine Galatasaray'dan kiralık olarak ayrıldı.

01.09.2025
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 23:11
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 23:11

Galatasaraylı Nicolo Zaniolo için yeniden yolu göründü. Yıldız hücumcu, 'dan kiralık olarak ayrıldı ve 'ye imza attı.

UDINESE NICOLO ZANIOLO'YU DUYURDU

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki İtalyan futbolcunun 30 Haziran 2026 tarihine kadar satın alma opsiyonuyla kiralandığı kaydedildi. Ayrıca da Nicolo Zaniolo, siyah beyazlı takımda 10 numaralı formayı giyecek.

GALATASARAY'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2025/2026 sezonu için geçici transferi konusunda Udinese Calcio S.p.A. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Udinese Calcio S.p.A. şirketimize 2.500.000 Euro tutarında geçici bedeli ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NICOLO ZANIOLO SÜREKLİ KİRALANIYOR

Galatasaray'ın Şubat 2023'te Roma'dan transfer ettiği İtalyan futbolcu; daha önce de Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'ya kiralanmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

NICOLO ZANIOLO'NUN GALATASARAY İLE OLAN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Sarı kırmızılılar, yıldız hücumcuyla 2027 yazına kadar kontrat imzalamıştı.
