Nicolo Zaniolo yine kiralık gitti!

Galatasaraylı Nicolo Zaniolo için yeniden İtalya yolu göründü. Yıldız hücumcu, Galatasaray'dan kiralık olarak ayrıldı ve Udinese'ye imza attı.

UDINESE NICOLO ZANIOLO'YU DUYURDU

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki İtalyan futbolcunun 30 Haziran 2026 tarihine kadar satın alma opsiyonuyla kiralandığı kaydedildi. Ayrıca da Nicolo Zaniolo, siyah beyazlı takımda 10 numaralı formayı giyecek.

https://x.com/Udinese_1896/status/1962589914786066809

GALATASARAY'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2025/2026 sezonu için geçici transferi konusunda Udinese Calcio S.p.A. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Udinese Calcio S.p.A. şirketimize 2.500.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://x.com/GalatasaraySK/status/1962606134780666004

NICOLO ZANIOLO SÜREKLİ KİRALANIYOR

Galatasaray'ın Şubat 2023'te Roma'dan transfer ettiği İtalyan futbolcu; daha önce de Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'ya kiralanmıştı.