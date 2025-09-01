Beşiktaş'ta yıldız orta saha ile yollar ayrıldı!

İstanbul
Beşiktaş'ta yaprak dökümü devam ediyor. Siyah beyazlı formayla istenilen performansa ulaşamayan Amir Hadziahmetovic, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye kiralandı.
"Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic’in 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hull City ile anlaşmaya varılmıştır. Amir Hadziahmetovic’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Beşiktaş formasıyla toplamda 57 mücadelede yer alan Amir Hadziahmetovic, 1 gol ve 8 asistlik katkı sağlamıştı.