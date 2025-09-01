Cengiz Ünder sürprizi: Süper Lig'de dev transfer!

Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri devam ediyor. Halihazırda Vaclav Cerny için geri sayıma geçen Beşiktaş, şimdi de Fenerbahçeli Cengiz Ünder için temaslara başladı.

FENERBAHÇE'DEN BEŞİKTAŞ'A CENGİZ ÜNDER TRANSFERİ

Fenerbahçe yönetiminin uzun zaman önce gözden çıkardığı Cengiz Ünder, an itibarıyla yine Beşiktaş yolunda! Esasen ise Cengiz Ünder'in siyah beyazlı formaya sıcak baktığı süreçte, kulüplerin anlaşmasıyla birlikte hızlıca imzaların atılması bekleniyor.

CENGİZ ÜNDER'İN KARİYER KRİZİ

Futboldaki son 5 yılında yokları oynayan Cengiz Ünder, geçtiğimiz dönemde formasını giydiği hiçbir takımda tutunamamıştı.