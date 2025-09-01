Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Cengiz Ünder sürprizi: Süper Lig'de dev transfer!

Fenerbahçeli Cengiz Ünder için Beşiktaş yeniden devreye girdi. Geçtiğimiz transfer döneminde Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın da onayıyla yetenekli hücumcuyu tekrar gündemine aldı.

Cengiz Ünder sürprizi: Süper Lig'de dev transfer!
Burak Ayaydın
01.09.2025
01.09.2025
'ta flaş gelişmeleri devam ediyor. Halihazırda Vaclav Cerny için geri sayıma geçen Beşiktaş, şimdi de Fenerbahçeli Cengiz Ünder için temaslara başladı.

FENERBAHÇE'DEN BEŞİKTAŞ'A CENGİZ ÜNDER TRANSFERİ

yönetiminin uzun zaman önce gözden çıkardığı Cengiz Ünder, an itibarıyla yine Beşiktaş yolunda! Esasen ise Cengiz Ünder'in siyah beyazlı formaya sıcak baktığı süreçte, kulüplerin anlaşmasıyla birlikte hızlıca imzaların atılması bekleniyor.

Cengiz Ünder sürprizi: Süper Lig'de dev transfer!

CENGİZ ÜNDER'İN KARİYER KRİZİ

Futboldaki son 5 yılında yokları oynayan Cengiz Ünder, geçtiğimiz dönemde formasını giydiği hiçbir takımda tutunamamıştı.

Cengiz Ünder sürprizi: Süper Lig'de dev transfer!

Sıkça Sorulan Sorular

CENGİZ ÜNDER NEDEN BAŞARISIZ OLUYOR?
Takım arkadaşları, yetenekli hücumcunun disiplinden yana taviz verdiğini ifade etmişti.
Beşiktaş'ın yeni transferi Vaclav Cerny'nin geliş saati belli oldu
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Apar topar ülkesine uçtu
