 Suat Vilgen

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Apar topar ülkesine uçtu

Galatasaray’da Elias Jelert ve Carlos Cuesta’nın ardından bir ayrılık daha kapıda. İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, apar topar ülkesine giderek yeni takımına imza atmak için kulüpler arasındaki anlaşmayı beklemeye başladı.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Apar topar ülkesine uçtu

tgrthaber.com


01.09.2025
10:20


01.09.2025
10:50

Avrupa’da döneminin son gününe girilirken ’da hareketli saatler yaşanıyor. Son olarak ve ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda bugün yeni bir ayrılık yaşanabilir. Taraftarın uzun süredir geleceğini merak ettiği Nicolo Zaniolo, valizini toplayarak İtalya’ya uçtu.

ZANIOLO İTALYA'YA UÇTU

Galatasaray kariyeri boyunca inişli çıkışlı bir süreç yaşayan Nicolo Zaniolo’nun adı uzun süredir Udinese ile anılıyordu. Gianluca Di Marzio’nun haberine göre İtalyan futbolcu, transfer görüşmelerini hızlandırmak amacıyla Milano’ya gitti. Zaniolo’nun şu anda Galatasaray ile Udinese arasındaki resmi anlaşmayı beklediği kaydedildi.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Apar topar ülkesine uçtu

BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI

Haberde, Zaniolo’nun kesin olarak ülkesine dönmek istediği ve transferin gerçekleşmesi için ciddi bir fedakârlık yaptığı vurgulandı. Yıldız oyuncunun, Udinese’ye transfer olabilmek adına maaşında büyük bir indirimi kabul etmeye hazır olduğu belirtildi.

Transferin bugün sonuçlanması bekleniyor. İtalyan kulübüyle yapılan görüşmelerde Zaniolo’nun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacağı ifade ediliyor.

