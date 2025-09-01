Galatasaray'da bir ayrılık daha! Apar topar ülkesine uçtu

Avrupa’da transfer döneminin son gününe girilirken Galatasaray’da hareketli saatler yaşanıyor. Son olarak Elias Jelert ve Carlos Cuesta ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda bugün yeni bir ayrılık yaşanabilir. Taraftarın uzun süredir geleceğini merak ettiği Nicolo Zaniolo, valizini toplayarak İtalya’ya uçtu.

ZANIOLO İTALYA'YA UÇTU

Galatasaray kariyeri boyunca inişli çıkışlı bir süreç yaşayan Nicolo Zaniolo’nun adı uzun süredir Udinese ile anılıyordu. Gianluca Di Marzio’nun haberine göre İtalyan futbolcu, transfer görüşmelerini hızlandırmak amacıyla Milano’ya gitti. Zaniolo’nun şu anda Galatasaray ile Udinese arasındaki resmi anlaşmayı beklediği kaydedildi.

BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI

Haberde, Zaniolo’nun kesin olarak ülkesine dönmek istediği ve transferin gerçekleşmesi için ciddi bir fedakârlık yaptığı vurgulandı. Yıldız oyuncunun, Udinese’ye transfer olabilmek adına maaşında büyük bir indirimi kabul etmeye hazır olduğu belirtildi.

Transferin bugün sonuçlanması bekleniyor. İtalyan kulübüyle yapılan görüşmelerde Zaniolo’nun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacağı ifade ediliyor.