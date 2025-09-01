Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Ederson'u kaptıran Galatasaray o isim için pusuda! Kalede büyük oynuyor

Ederson transferini Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray kaleci transferinde rotasını başka isimlere çevirdi. UEFA listesinin verilmesine 48 saatten az bir süre kaldı. Çalışmalarını hızlandıran Galatasaray 3 ismi gündemine aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ederson'u kaptıran Galatasaray o isim için pusuda! Kalede büyük oynuyor
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 10:01

ve ’nde hedeflerine ulaşmak için iddialı transferler yapan ’da transferi çalışmaları sürüyor. UEFA listesinin verilmesine 48 saatten az bir süre kaldı. Sarı-kırmızılı ekip bu doğrultuda çalışmalarını hızlandırdı. Sane ve Osimhen gibi iki dünya yıldızını alan Galatasaray, kalede de büyük oynuyor.

Ederson'u kaptıran Galatasaray o isim için pusuda! Kalede büyük oynuyor

GALATASARAY DONNARUMMA İÇİN PUSUDA

Sarı-kırmızılılar, PSG'den ayrılma kararı alan ancak hala kulübü belli olmayan Gianluigi için pusuda. İngiltere'de dönemi bugün 20.00'de sona erecek. Yarın UEFA'ya Şampiyonlar Ligi listesini bildirecek Aslan; boşta kalırsa Donnarumma rüyasını gerçeğe dönüştürmek istiyor.

PSG'de 12 milyon Euro kazanan 26 yaşındaki eldiven, aynı rakamı talep ettiği Manchester City ile anlaşamadı. Menajer George Gardi üzerinden nabız yoklayan Galatasaray, bonservis için PSG'den 40 milyon Euro cevabını aldı. Gardi geçen sezon Osimhen transferinde yaptığı gibi Donnarumma için fırsat oluşturmaya çalışıyor.

Ederson'u kaptıran Galatasaray o isim için pusuda! Kalede büyük oynuyor

LAMMENS DE GÜNDEMDE

26 yaşındaki kalecinin PSG ile mevcut sözleşmesi 2026 yılının sonunda bitecek. Fransız devi, güncel piyasa değeri 40 milyon euro olaran İtalyan eldiveni kadroda düşünmüyor. Ederson'u Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Belçika kulübü Antwerp'ten Senne Lammens'in de durumunu yakından takip ediyor.

Ederson'u kaptıran Galatasaray o isim için pusuda! Kalede büyük oynuyor

ANDRE ONANA ÖNERİLDİ

Ayrıca menajerler, Manchester United'da yedeğe düşen Andre Onana'yı gündeme soktu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe transferde durmuyor! Yönetim Barış Alper Yılmaz için harekete geçti
ETİKETLER
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#transfer
#süper lig
#kaleci
#Donnarumma
#Gianluigi Donnarumma
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.