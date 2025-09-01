Ederson'u kaptıran Galatasaray o isim için pusuda! Kalede büyük oynuyor

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde hedeflerine ulaşmak için iddialı transferler yapan Galatasaray’da kaleci transferi çalışmaları sürüyor. UEFA listesinin verilmesine 48 saatten az bir süre kaldı. Sarı-kırmızılı ekip bu doğrultuda çalışmalarını hızlandırdı. Sane ve Osimhen gibi iki dünya yıldızını alan Galatasaray, kalede de büyük oynuyor.

GALATASARAY DONNARUMMA İÇİN PUSUDA

Sarı-kırmızılılar, PSG'den ayrılma kararı alan ancak hala kulübü belli olmayan Gianluigi Donnarumma için pusuda. İngiltere'de transfer dönemi bugün 20.00'de sona erecek. Yarın UEFA'ya Şampiyonlar Ligi listesini bildirecek Aslan; boşta kalırsa Donnarumma rüyasını gerçeğe dönüştürmek istiyor.

PSG'de 12 milyon Euro kazanan 26 yaşındaki eldiven, aynı rakamı talep ettiği Manchester City ile anlaşamadı. Menajer George Gardi üzerinden nabız yoklayan Galatasaray, bonservis için PSG'den 40 milyon Euro cevabını aldı. Gardi geçen sezon Osimhen transferinde yaptığı gibi Donnarumma için fırsat oluşturmaya çalışıyor.

LAMMENS DE GÜNDEMDE

26 yaşındaki kalecinin PSG ile mevcut sözleşmesi 2026 yılının sonunda bitecek. Fransız devi, güncel piyasa değeri 40 milyon euro olaran İtalyan eldiveni kadroda düşünmüyor. Ederson'u Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Belçika kulübü Antwerp'ten Senne Lammens'in de durumunu yakından takip ediyor.

ANDRE ONANA ÖNERİLDİ

Ayrıca menajerler, Manchester United'da yedeğe düşen Andre Onana'yı gündeme soktu.

