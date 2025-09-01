Fenerbahçe transferde durmuyor! Yönetim Barış Alper Yılmaz için harekete geçti

Fenerbahçe, 2025 yaz transfer döneminde kadrosunu oldukça güçlendirdi. Sarı-lacivertli ekip, önce ezeli rakibi Galatasaray’ın eski oyuncusu Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna katarak büyük ses getirdi.

Bu transferin yankıları devam ederken, gece saatlerinde dünya futbolunun önemli isimlerinden Real Madrid’in eski yıldızı Marco Asensio İstanbul’a geldi.

Taraftarları heyecanlandıran bu gelişmenin ardından aynı uçak, İngiltere’ye hareket ederek Manchester City’nin başarılı kalecisi Ederson’u getirmek için yola çıktı.

BARIŞ ALPER YILMAZ FENERBAHÇE'YE GİDECEK İDDİASI!

Fenerbahçe’nin transfer bombalarını patlattığı şu dönemde, ortaya çok flaş bir iddia atıldı. İddialara göre sarı-lacivertliler, Galatasaray’ın genç yeteneği Barış Alper Yılmaz için de resmi bir teklif hazırlığında olduğu ifade edildi. Bu gelişme sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, taraftarlar arasında da büyük tartışmalara yol açtı.

ÖNCE KEREM SONRA DA BARIŞ!

Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın eski yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katması, son yıllarda en çok konuşulan transfer hamlesi olarak kayıtlara geçti.

Kerem transferi sonrasında, Galatasaray'dan ayrılmak isteyen ve bir türlü anlaşma sağlanamayan Barış Alper Yılmaz'a özellikle Suudi Arabistan'dan ciddi teklifler geldi. Sarı kırmızılı yönetime mesaj gönderen Yılmaz, takımdan ayrılmak istediğini bildirdi.

Ancak Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'un da istekleri doğrultusunda Yılmaz'ı satmak istemiyor. Barış Alper Yılmaz'ın kariyerine hangi takımda devam edeceği gündemi uzun süre meşgul ederken, Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

Kerem transferinden sonra Barış'ı da transfer etmek istediği yönünde iddialar iyice konuşulmaya başlandı. Sarı lacivertli yönetimin, yıldız oyuncu için teklif hazırladığı ve önümüzdeki günlerde resmi görüşmeler yapacağı iddia edildi.

Gündemi oldukça sarsan bu transfer dedikodularının detayları önümüzdeki günlerde netleşecek.