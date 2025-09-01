Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Fenerbahçe transferde durmuyor! Yönetim Barış Alper Yılmaz için harekete geçti

Fenerbahçe, transfer sezonunun son günlerinde adeta şov yapıyor. Kerem Aktürkoğlu ve dünya yıldızı Marco Asensio’nun ardından Manchester City’nin kalecisi Ederson’u İstanbul’a getiren sarı-lacivertliler, iddialara göre şimdi de Galatasaray’ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz için harekete geçti. İşte detaylar…

Fenerbahçe transferde durmuyor! Yönetim Barış Alper Yılmaz için harekete geçti
, 2025 yaz döneminde kadrosunu oldukça güçlendirdi. Sarı-lacivertli ekip, önce ezeli rakibi ’ın eski oyuncusu ’nu kadrosuna katarak büyük ses getirdi.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Yönetim Barış Alper Yılmaz için harekete geçti

Bu transferin yankıları devam ederken, gece saatlerinde dünya futbolunun önemli isimlerinden Real Madrid’in eski yıldızı Marco Asensio İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Yönetim Barış Alper Yılmaz için harekete geçti

Taraftarları heyecanlandıran bu gelişmenin ardından aynı uçak, İngiltere’ye hareket ederek Manchester City’nin başarılı kalecisi Ederson’u getirmek için yola çıktı.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Yönetim Barış Alper Yılmaz için harekete geçti

BARIŞ ALPER YILMAZ FENERBAHÇE'YE GİDECEK İDDİASI!

Fenerbahçe’nin transfer bombalarını patlattığı şu dönemde, ortaya çok flaş bir iddia atıldı. İddialara göre sarı-lacivertliler, Galatasaray’ın genç yeteneği için de resmi bir teklif hazırlığında olduğu ifade edildi. Bu gelişme sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, taraftarlar arasında da büyük tartışmalara yol açtı.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Yönetim Barış Alper Yılmaz için harekete geçti

ÖNCE KEREM SONRA DA BARIŞ!

Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın eski yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katması, son yıllarda en çok konuşulan transfer hamlesi olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Yönetim Barış Alper Yılmaz için harekete geçti

Kerem transferi sonrasında, Galatasaray'dan ayrılmak isteyen ve bir türlü anlaşma sağlanamayan Barış Alper Yılmaz'a özellikle Suudi Arabistan'dan ciddi teklifler geldi. Sarı kırmızılı yönetime mesaj gönderen Yılmaz, takımdan ayrılmak istediğini bildirdi.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Yönetim Barış Alper Yılmaz için harekete geçti

Ancak Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'un da istekleri doğrultusunda Yılmaz'ı satmak istemiyor. Barış Alper Yılmaz'ın kariyerine hangi takımda devam edeceği gündemi uzun süre meşgul ederken, Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Yönetim Barış Alper Yılmaz için harekete geçti

Kerem transferinden sonra Barış'ı da transfer etmek istediği yönünde iddialar iyice konuşulmaya başlandı. Sarı lacivertli yönetimin, yıldız oyuncu için teklif hazırladığı ve önümüzdeki günlerde resmi görüşmeler yapacağı iddia edildi.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Yönetim Barış Alper Yılmaz için harekete geçti

Gündemi oldukça sarsan bu transfer dedikodularının detayları önümüzdeki günlerde netleşecek.

