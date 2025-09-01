Fenerbahçe'den transfer yağmuru! Marco Asensio da İstanbul'da

Fenerbahçe transferde gaza bastı. Öne uzun süredir çaba harcadığı Kerem Aktürkoğlu transferini noktalayan sarı-lacivertliler ardından Marco Asensio'yu da sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a getirdi. Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapan Asensio, gece 02:20 civarında sarı-lacivertli kulübün yetkilileri tarafından karşılandı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Öte yandan tranfserin mali detayları da belli oldu. Fenerbahçe'nin Asensio için Fransız ekibi PSG'ye 7.5 milyon euro bonservis bedelini yanı sıra başarı bonusu ödeyeceği belirtildi. Orta salada 10 numara mevkiiinde oynayan İspanyol yıldızın yıllık ücretine ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

MARCO ASENSIO KİMDİR?

Marco Asensio Willemsen, 21 Ocak 1996'da İspanya'nın Palma bölgesindeki Iberik Adaları'nda doğdu. Kariyerine küçük yaşta Platges de Calvia altyapısında başladı; ardından 2006 yılında Mallorca'ya transfer oldu. Kariyerine Mallorca B ve ardından A takımı ile devam eden Asensio, 2014'te Real Madrid’e transfer edilirken ardından önce Mallorca’ya, ardından Espanyol takımlarına kiralandı.

Real Madrid formasıyla 286 maçta 61 gol ve 28 asistlik etkileyici performans sergileyen Asensio, üçer kez UEFA Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonlukları dahil muazzam bir başarı yakaladı.

2023 yazında PSG’ye transfer olan yıldız, orada da önemli katkılarda bulundu. 2025 sezonunun ikinci yarısında ise Aston Villa’ya kiralık olarak katıldı; burada Premier Lig'de 13 maçta 3 gol kaydetti. Genel kariyerinde 447 maça çıkan Asensio 87 gol ve 68 asist gibi önemli istatistikler elde etti.

SIRADA EDERSON VAR

Öte yandan Fenerbahçe, kalesini de dünyaca ünlü bir isimle güçlendiriyor. Sarı lacivertliler, ezeli rakipleri Galatasaray’ın da talip olduğu Manchester City’nin kalecisi Ederson’un transferini imza aşamasına getirdi. İngiliz kulübü, 32 yaşındaki file bekçisi için 10 milyon Euro öneren Galatasaray’ın teklifini reddetti. Buna karşın Fenerbahçe’nin 12 milyon Euro’yu ödemeyi kabul edince anlaşma sağlandı. Ederson'u kısa süre içinde İstanbul'a gelerek kontrat imzalaması bekleniyor.