Gençlerbirliği Fenerbahçe maç sonucu kaç kaç? Mourinho sonrası farklı galibiyet

İstanbul
Benfica yenilgisi ve Mourinho şoku sonrası Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda kozlarını paylaştı.
Ankara'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1'lik skorla kazandı.
Sarı-lacivertli takım, 14. dakikada Nene'nin golüyle öne geçti.
35. dakikada En-Nesyri farkı 2'ye çıkardı.
Dakikalar 40'ı gösterdiğinde yine sahneye En-Nesyri çıktı ve durumu 3-0'a getirdi.
Maçın skorunu belirleyen gol ise 64. dakikada Goutas'tan geldi.
Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından ilk maçını kazanan Fenerbahçe'nin puanı 7'ye yükseldi.
Gençlerbirliği ise ligde henüz puanla tanışamadı.