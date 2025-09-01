Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic vedası: Ederson sonrasında bileti kesilmişti!

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ile yollar ayrılıyor. Halihazırda Ederson ile ön anlaşmaya varan Fenerbahçe, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Dominik Livakovic için resmi teklif aldı ve görüşmelere başladı.

01.09.2025
01.09.2025
saat ikonu 20:07

'de Dominik Livakovic için ayrılık çanları çalıyor. Galatasaray'a çalımı atarak ile anlaşan Fenerbahçe, an itibarıyla ise Dominik Livakovic'in vedasına onay verdi.

FENERBAHÇE'DE DOMINIK LIVAKOVIC'E GÜLE GÜLE

Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan Dominik Livakovic'e, ekibi 'dan resmi teklif yapıldı ve transfer görüşmeleri başladı! Ederson sonrasında Dominik Livakovic'i ivedi şekilde göndermek isteyen Fenerbahçe, Girona ile satın alma opsiyonunu barındıran bir kiralık sözleşmesi yapmak istiyor ve maaş konusunda da İspanya temsilcisine yardımcı olmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic vedası: Ederson sonrasında bileti kesilmişti!

DOMINIK LIVAKOVIC DE TRANSFER OLMAK İSTİYOR

Fenerbahçe sürecinden mutlu olmayan Dominik Livakovic, uzun zamandır kulüp aramış ama istediği düzeyde bir teklif bulamamıştı. Esasen ise Ederson'un da Fenerbahçe'ye katıldığı dönemde, deneyimli file bekçisinin hızlıca takımdan gönderilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic vedası: Ederson sonrasında bileti kesilmişti!

DOMINIK LIVAKOVIC VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla toplamda 74 maça çıkan Dominik Livakovic, 26 mücadelede kalesini gole kapamış ve totalde ise tam 80 kez skor tabelasının değiştiğini görmüştü.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic vedası: Ederson sonrasında bileti kesilmişti!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE DOMINIK LIVAKOVIC'İ HANGİ TAKIMDAN TRANSFER ETMİŞTİ?
Sarı lacivertliler, yıldız kaleciyi Dinamo Zagreb'ten kadrosuna katmıştı.
