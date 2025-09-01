Fenerbahçe'de Dominik Livakovic vedası: Ederson sonrasında bileti kesilmişti!

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic için ayrılık çanları çalıyor. Galatasaray'a transfer çalımı atarak Ederson ile anlaşan Fenerbahçe, an itibarıyla ise Dominik Livakovic'in vedasına onay verdi.

FENERBAHÇE'DE DOMINIK LIVAKOVIC'E GÜLE GÜLE

Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan Dominik Livakovic'e, La Liga ekibi Girona'dan resmi teklif yapıldı ve transfer görüşmeleri başladı! Ederson sonrasında Dominik Livakovic'i ivedi şekilde göndermek isteyen Fenerbahçe, Girona ile satın alma opsiyonunu barındıran bir kiralık sözleşmesi yapmak istiyor ve maaş konusunda da İspanya temsilcisine yardımcı olmayı planlıyor.

DOMINIK LIVAKOVIC DE TRANSFER OLMAK İSTİYOR

Fenerbahçe sürecinden mutlu olmayan Dominik Livakovic, uzun zamandır kulüp aramış ama istediği düzeyde bir teklif bulamamıştı. Esasen ise Ederson'un da Fenerbahçe'ye katıldığı dönemde, deneyimli file bekçisinin hızlıca takımdan gönderilmesi bekleniyor.

DOMINIK LIVAKOVIC VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla toplamda 74 maça çıkan Dominik Livakovic, 26 mücadelede kalesini gole kapamış ve totalde ise tam 80 kez skor tabelasının değiştiğini görmüştü.