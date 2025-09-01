Galatasaray'a 40 milyon Euro: Rekor transfer teklifi!

Galatasaray'a resmen transfer piyangosu vurdu. Suudi Arabistan Pro Lig'de iddialı bir konuma gelmek isteyen Neom SC, Galatasaray'ın yükselişte olan isimlerinden Barış Alper Yılmaz için tam 40 milyon Euro teklif etti ve sonraki satıştan da %10 vadetti.

GALATASARAY'DA 40 MİLYON EUROLUK DEV AYRILIK

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için transfer kritiği başladı. Halihazırda Süper Lig'in bonservis rekorunu kıracak bir teklif alan Barış Alper Yılmaz, sarı kırmızılı yönetimin izin vermesiyle birlikte Türkiye'den ayrılmaya hazırlanıyor! Esasen ise milli yıldızın; menajerine, Galatasaraylı yöneticilerden geçen yıl söz aldığını ve iyi bir teklifle birlikte veda sürecinin kolaylaşacağını belirttiği ifade edilmişti.

BARIŞ ALPER YILMAZ DA AYRILMAK İSTİYOR

Suudi Arabistan ihtimalini değerlendirmek isteyen Barış Alper Yılmaz, Galatasaray yönetimine ayrılık isteğini dile getirdi ve sürecin sonlandırılmasını talep etti.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN PERFORMANSI

Barış Alper Yılmaz, geçen sezon Galatasaray ile 48 maça çıkmış ve 14 gol ile 6 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.