Spor
Galatasaray'a 40 milyon Euro: Rekor transfer teklifi!

Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz'a rekor bir transfer teklifi geldi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Neom SC, Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz için 40 milyon Euroyu gözden çıkardı.

Galatasaray'a 40 milyon Euro: Rekor transfer teklifi!
'a resmen piyangosu vurdu. Pro Lig'de iddialı bir konuma gelmek isteyen Neom SC, Galatasaray'ın yükselişte olan isimlerinden için tam 40 milyon Euro teklif etti ve sonraki satıştan da %10 vadetti.

GALATASARAY'DA 40 MİLYON EUROLUK DEV AYRILIK

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için transfer kritiği başladı. Halihazırda 'in bonservis rekorunu kıracak bir teklif alan Barış Alper Yılmaz, sarı kırmızılı yönetimin izin vermesiyle birlikte Türkiye'den ayrılmaya hazırlanıyor! Esasen ise milli yıldızın; menajerine, Galatasaraylı yöneticilerden geçen yıl söz aldığını ve iyi bir teklifle birlikte veda sürecinin kolaylaşacağını belirttiği ifade edilmişti.

Galatasaray'a 40 milyon Euro: Rekor transfer teklifi!

BARIŞ ALPER YILMAZ DA AYRILMAK İSTİYOR

Suudi Arabistan ihtimalini değerlendirmek isteyen Barış Alper Yılmaz, Galatasaray yönetimine ayrılık isteğini dile getirdi ve sürecin sonlandırılmasını talep etti.

Galatasaray'a 40 milyon Euro: Rekor transfer teklifi!

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN PERFORMANSI

Barış Alper Yılmaz, geçen sezon Galatasaray ile 48 maça çıkmış ve 14 gol ile 6 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.

Galatasaray'a 40 milyon Euro: Rekor transfer teklifi!

