İlkay Gündoğan'a sürpriz maaş önerisi: Transferde kritik saatler!

Fenerbahçe'nin de gündemindeki İlkay Gündoğan, Galatasaray ile transfer görüşmeleri yapıyor. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İlkay Gündoğan'a yıllık 5 milyon Euro maaş teklif etti.

GALATASARAY'DAN İLKAY GÜNDOĞAN TRANSFERİ

Uzun zamandır orta sahaya yıldız bir oyun kurucu arayan Galatasaray, İlkay Gündoğan ile 5 milyon Euro ve bonuslar şeklinde anlaşmaya varmak üzere! Ayrıca deneyimli orta sahanın da Süper Lig'e gelmek istediği süreçte, son söz Manchester City'ye ait olacak.

GALATASARAY'DA İMZA SÜRECİ

İngiltere devi, Galatasaray ve İlkay Gündoğan'ın anlaşması durumunda ayrılığa izin verecek ve transferin hızlıca gerçekleşmesini sağlayacak.