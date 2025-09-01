Fenerbahçe'ye Hollandalı yıldız: 20 milyon Euroluk anlaşma!

Fenerbahçe'de transfer sürprizleri artarak devam ediyor. Ali Koç başkanlığındaki sarı lacivertliler, Eylül ayındaki seçim öncesinde vites artırdı ve Quinten Timber ile de resmen söz kesti. Esasen ise Fenerbahçe'nin, kadrodaki yabancılara veda etmesiyle birlikte Quinten Timber'a hızlıca imza attırması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE 20 MİLYON EUROLUK SÜRPRİZ ORTA SAHA TRANSFERİ

Fenerbahçe transferde adeta sağ gösterip sol vurdu! Son günlerde üst üste sürpriz isimlerle anlaşan Süper Lig devi, an itibarıyla Quinten Timber ile de her konuda el sıkıştı ve Feyenoord tarafıyla da 20 milyon Euroluk ön anlaşmaya vardı. Ayrıca da Hollanda temsilcisi, Quinten Timber'ın yerine oyuncu bakmaya başladı ve Fenerbahçe'nin resmi süreci tamamlamasını beklemeye geçti.

QUINTEN TIMBER FENERBAHÇE İÇİN GERİ SAYIMDA!

24 yaşındaki Hollandalı orta saha, sarı lacivertli formayı giymek için geri sayımda! Fenerbahçe yönetimiyle her konuyu ivedi şekilde onaylayan Quinten Timber, sürecin hızlı ilerlemesini ve Fenerbahçe'nin Avrupa listesine yazılmasını hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE BİRKAÇ YABANCININ SON DURUMU ÇOK KRİTİK

Fenerbahçe'de yeni transferlerle birlikte kadroda şişkinlik oluşurken, yönetimde de ayrılıklar için planlamalar başladı. Yöneticiler, kısa süre içinde Sofyan Amrabat ve Alexander Djiku gibi isimlere veda etmeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'NİN SÜRPRİZ HAMLESİ QUINTEN TIMBER VE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin gündeminde sürpriz şekilde dahil olan Quinten Timber, geçen sezon Feyenoord ile 26 maça çıkmış ve 6 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı.