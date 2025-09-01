Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Kerem Aktürkoğlu'ndan samimi itiraf: "Fenerbahçe'ye gol atınca farklı düşündüm"

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini resmen açıkladı. Milli yıldız, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan samimi itiraf:
Fenerbahçe'de transfer açıklamaları art arda geliyor. Sarı lacivertliler, Marco Asensio sonrasında için de sosyal medya paylaşımı gerçekleştirdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN FENERBAHÇE İÇİN ÇARPICI SÖZLER

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, "Ben niye, 'Türkiye'nin en şerefli kulübüne geldiğim için mutluyum' dedim biliyor musunuz? Ben sözleşmeli olduğum her kulüp için son ana kadar %100'ümü verdim, aksini hiç düşünmedim. Bu Benfica'dayken de böyleydi. Benfica-Fenerbahçe maçları öncesinde transferim sonuçlanmadığı, Benfica beni göndermeyi kabul etmediği için ben; Hakan Safi ve başkanımıza 'oynayacağım' dedim. Bana başkanımız, 'tabii ki oynayacaksın. Mukaveleli olduğun kulübe ne yapman gerekiyorsa onu yapacaksın.' dedi. Sayın Hakan Safi de bana, 'elinden gelenin en iyisini yapacaksın. Böyle biri olmasan biz zaten seni bu kadar istemeyiz.' dedi. Benim için aksini yapmam zaten düşünülemezdi. Ama maçta gol atıp Benfica'nın turu atlamasına neden olduktan sonra işler değişir diye düşünmedim desem yalan olur. Ancak hem taraftarımız hem yönetimimiz çok asil bir şekilde yapmam gerekeni yaptığımı dile getirdiler. Ve başkanımız hemen ertesi gün beni arayıp, 'biz seni istiyoruz ve alacağız. Sen yapman gerekeni yaptın.' dediler. İşte bu şerefli davranışlar dünkü açıklamamın sebepleri. Yoksa kuru hamaset veya başkalarının zorlama yorumlarıyla diğer camialara hakaret gibi bir amacım yok, olamaz da. Ben Fenerbahçe kariyerimde sahada performansımla konuşmak istiyorum. Üstün bir çabayla saha dışı polemiklere çekilmek istendiğimin farkındayım. Ama dün de dediğim gibi bu şerefli camianın bana gösterdiği bu değere karşılığı sahada vermek ve hak ettiği şampiyonlukta en büyük katkı verenlerden biri olmak tek hedefim." açıklamasında bulundu.

Kerem Aktürkoğlu'ndan samimi itiraf: "Fenerbahçe'ye gol atınca farklı düşündüm"

DEVİN ÖZEK'TEN GÜVEN MESAJI

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, "Kerem'i transfer ettiğimiz için çok mutluyuz. Kendisi üst düzey bir kanat oyuncusu, ligi tanıyor ve bize doğrudan etki etmeye hazır. Fenerbahçe için oynama konusundaki özel motivasyonu ve enerjisiyle birlikte başarılı zamanlar geçireceğimizden eminiz." diye konuştu.

Kerem Aktürkoğlu'ndan samimi itiraf: "Fenerbahçe'ye gol atınca farklı düşündüm"

FENERBAHÇE KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEYECEK?
Sarı lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu için 22.5 milyon Euro + bonuslar şeklinde sözleşme imzalamıştı.
Fenerbahçe'de imzalar atıldı: Marco Asensio'nun kontratı duyuruldu!
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic vedası: Ederson sonrasında bileti kesilmişti!
#kerem aktürkoğlu
#kerem aktürkoğlu
#Transfer Haberleri
#Transfer Haber
#Fenerbahçe Transferi
#Spor
