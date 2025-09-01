Fenerbahçe'de imzalar atıldı: Marco Asensio'nun kontratı duyuruldu!

Fenerbahçe'de Marco Asensio süreci mutlu sonla bitti. Uzun zamandır Marco Asensio ile transfer görüşmeleri yapan Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

MARCO ASENSIO'DAN FENERBAHÇE İÇİN İLK SÖZLER

"Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bir an önce takıma katılıp takım arkadaşlarımla antrenman yapmak istiyorum. Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızdan bir sürü mesaj aldım. Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların göstermiş olduğu bu sevginin karşılığını vermeyi umuyorum."

DEVİN ÖZEK'TEN MARCO ASENSIO KRİTİKLERİ

"Marco, ilk konuşmamızdan itibaren Fenerbahçe’de oynamaya can atıyordu. Stili, teknik becerileri, oyun zekâsı ve şampiyonluk tecrübesiyle takımımıza çok şey katacak. Bu özel oyuncuyu kulübümüze kazandırdığımız için çok mutluyuz."