SON DAKİKA!
Spor
Fenerbahçe'de imzalar atıldı: Marco Asensio'nun kontratı duyuruldu!

Fenerbahçe'de Marco Asensio transferi resmen açıklandı. Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler, yıldız orta sahayla uzun süreli kontrat imzaladı.

Fenerbahçe'de imzalar atıldı: Marco Asensio'nun kontratı duyuruldu!
'de süreci mutlu sonla bitti. Uzun zamandır Marco Asensio ile görüşmeleri yapan Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de imzalar atıldı: Marco Asensio'nun kontratı duyuruldu!

MARCO ASENSIO'DAN FENERBAHÇE İÇİN İLK SÖZLER

"Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bir an önce takıma katılıp takım arkadaşlarımla antrenman yapmak istiyorum. Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızdan bir sürü mesaj aldım. Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların göstermiş olduğu bu sevginin karşılığını vermeyi umuyorum."

Fenerbahçe'de imzalar atıldı: Marco Asensio'nun kontratı duyuruldu!

DEVİN ÖZEK'TEN MARCO ASENSIO KRİTİKLERİ

"Marco, ilk konuşmamızdan itibaren Fenerbahçe’de oynamaya can atıyordu. Stili, teknik becerileri, oyun zekâsı ve şampiyonluk tecrübesiyle takımımıza çok şey katacak. Bu özel oyuncuyu kulübümüze kazandırdığımız için çok mutluyuz."

Fenerbahçe'de imzalar atıldı: Marco Asensio'nun kontratı duyuruldu!

FENERBAHÇE'DE TRANSFERLER DEVAM EDECEK Mİ?
Avrupa'da transfer döneminin sona ermesini bekleyen Fenerbahçe'nin, sürpriz takviyelere devam etmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic vedası: Ederson sonrasında bileti kesilmişti!
Cengiz Ünder sürprizi: Süper Lig'de dev transfer!
