Spor
Editor
Editor
 Burak Ayaydın

Yusuf Akçiçek resmen ayrıldı: Fenerbahçe'den transfer açıklaması geldi!

Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'e veda edildi. Genç yetenek, an itibarıyla Fenerbahçe'den ayrıldı ve Al Hilal ile sözleşme imzaladı.

Yusuf Akçiçek resmen ayrıldı: Fenerbahçe'den transfer açıklaması geldi!
Burak Ayaydın
01.09.2025
01.09.2025
'de sürpriz gelişmeleri hız kesmeden devam ediyor. Sarı lacivertliler, 'in 22 milyon Euro bedelle Suudi Arabistan'a transfer olduğunu resmen açıkladı.

https://x.com/Alhilal_EN/status/1962586727404441704

FENERBAHÇE'DEN YUSUF AKÇİÇEK TRANSFERİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

"Yolun Açık Olsun Yusuf Akçiçek. Akademimizden yetişen futbolcumuz Yusuf Akçiçek’in transferi konusunda Al Hilal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüze 22 milyon Euro net transfer bedeli ödenecek olup, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek net tutarın %15’i kulübümüze aktarılacaktır. Yusuf, altyapımızdan A Takımımıza uzanan yolculuğunda kısa sürede camiamızın sevdiği bir isim olmuş ve sahadaki mücadelesiyle kalplerimizde iz bırakmıştır. Kendisine kulübümüze bugüne kadar verdiği emek ve katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz."

https://x.com/Fenerbahce/status/1962584857261040052

YUSUF AKÇİÇEK'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla toplamda 27 maça çıkan Yusuf Akçiçek, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

YUSUF AKÇİÇEK'İN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NE KADARDI?
Milli yıldız, an itibarıyla 12 milyon Euro olarak gösteriliyordu.
Trabzonspor'a Uğurcan Çakır için resmi teklif: Transferde 25 milyon Euro kritiği!
Kerem Aktürkoğlu'ndan samimi itiraf: "Fenerbahçe'ye gol atınca farklı düşündüm"
ETİKETLER
#Spor
#Futbol
#transfer
#Fenerbahçe
#Yusuf Akçiçek
#Yusuf Akçiçek
#Transfer Haberleri
#Fenerbahçe Transferleri
#Suudiarabistan
#Alhilal
#Spor
