Yusuf Akçiçek resmen ayrıldı: Fenerbahçe'den transfer açıklaması geldi!

Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmeleri hız kesmeden devam ediyor. Sarı lacivertliler, Yusuf Akçiçek'in 22 milyon Euro bedelle Suudi Arabistan'a transfer olduğunu resmen açıkladı.

https://x.com/Alhilal_EN/status/1962586727404441704

FENERBAHÇE'DEN YUSUF AKÇİÇEK TRANSFERİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

"Yolun Açık Olsun Yusuf Akçiçek. Futbol Akademimizden yetişen futbolcumuz Yusuf Akçiçek’in transferi konusunda Al Hilal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüze 22 milyon Euro net transfer bedeli ödenecek olup, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek net tutarın %15’i kulübümüze aktarılacaktır. Yusuf, altyapımızdan A Takımımıza uzanan yolculuğunda kısa sürede camiamızın sevdiği bir isim olmuş ve sahadaki mücadelesiyle kalplerimizde iz bırakmıştır. Kendisine kulübümüze bugüne kadar verdiği emek ve katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz."

https://x.com/Fenerbahce/status/1962584857261040052

YUSUF AKÇİÇEK'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla toplamda 27 maça çıkan Yusuf Akçiçek, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.