Trabzonspor'a Uğurcan Çakır için resmi teklif: Transferde 25 milyon Euro kritiği!

Galatasaray'dan Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Ederson sürecinin iptal olmasının ardından rotayı yeniden Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'a çevirdi.

Trabzonspor'a Uğurcan Çakır için resmi teklif: Transferde 25 milyon Euro kritiği!
ve , gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre transferi için görüşmelere başladı. Halihazırda kaptanını devlerine göndermek istemeyen Trabzonspor, Galatasaray'a maliyeti olarak 25 milyon Euroluk bir engel koydu.

TRABZONSPOR'DA UĞURCAN ÇAKIR AYRILIĞI

Trabzonspor'un mali tabloda rahatlamaya ihtiyaç duyduğu dönemde, Uğurcan Çakır'ın ayrılığı tezat şekilde yeniden gündeme geldi! Esasen ise Ederson'u Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde gözünü kararttı ve Uğurcan Çakır için resmen devreye girdi.

Trabzonspor'a Uğurcan Çakır için resmi teklif: Transferde 25 milyon Euro kritiği!

UĞURCAN ÇAKIR AYRILIĞA OLUMLU YAKLAŞIYOR

Trabzonspor sonrasında kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Uğurcan Çakır, kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'da forma giymeye olumlu yaklaşıyor.

Trabzonspor'a Uğurcan Çakır için resmi teklif: Transferde 25 milyon Euro kritiği!

UĞURCAN ÇAKIR VE TRABZONSPOR PERFORMANSI

Yıldız kaleci, bordo mavililer ile geçen sezon 43 maça çıkmış ve 52 gol yemişti. İlave olarak da bu dönemde 18 mücadelede kalesini gole kapatan Uğurcan Çakır, 2026 Dünya Kupası öncesinde A Milli Takım'ın bir numaralı ismi durumunda.

Trabzonspor'a Uğurcan Çakır için resmi teklif: Transferde 25 milyon Euro kritiği!

Sıkça Sorulan Sorular

UĞURCAN ÇAKIR'I AVRUPA'DAN KİMLER İSTEMİŞTİ?
Monaco ve Shaktar Donetsk, yıldız eldiven için uzun süre temaslarda bulunmuş ama süreç ilerlememişti.
