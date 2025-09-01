Trabzonspor'a Uğurcan Çakır için resmi teklif: Transferde 25 milyon Euro kritiği!

Galatasaray ve Trabzonspor, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Uğurcan Çakır transferi için görüşmelere başladı. Halihazırda kaptanını Süper Lig devlerine göndermek istemeyen Trabzonspor, Galatasaray'a transfer maliyeti olarak 25 milyon Euroluk bir engel koydu.

TRABZONSPOR'DA UĞURCAN ÇAKIR AYRILIĞI

Trabzonspor'un mali tabloda rahatlamaya ihtiyaç duyduğu dönemde, Uğurcan Çakır'ın ayrılığı tezat şekilde yeniden gündeme geldi! Esasen ise Ederson'u Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde gözünü kararttı ve Uğurcan Çakır için resmen devreye girdi.

UĞURCAN ÇAKIR AYRILIĞA OLUMLU YAKLAŞIYOR

Trabzonspor sonrasında kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Uğurcan Çakır, kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'da forma giymeye olumlu yaklaşıyor.

UĞURCAN ÇAKIR VE TRABZONSPOR PERFORMANSI

Yıldız kaleci, bordo mavililer ile geçen sezon 43 maça çıkmış ve 52 gol yemişti. İlave olarak da bu dönemde 18 mücadelede kalesini gole kapatan Uğurcan Çakır, 2026 Dünya Kupası öncesinde A Milli Takım'ın bir numaralı ismi durumunda.