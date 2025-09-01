Fenerbahçe'de ayrılık mevsimi başladı!

İstanbul
Fenerbahçe'de Diego Carlos için transfer açıklaması yapıldı. Sarı lacivertliler, Brezilyalı stoperi Como'ya kiraladı.
"Kulübümüz, Brezilyalı oyuncumuz Diego Carlos’un kiralık transferi konusunda İtalya’nın Como Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Diego’ya sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz."
https://x.com/Fenerbahce/status/1962595965321261392
Fenerbahçe'ye geldikten kısa süre sonra sakatlanan Diego Carlos, geçen sezon sarı lacivertli formayla sadece 5 maça çıkabilmişti.
https://x.com/Como_1907/status/1962596231601095022