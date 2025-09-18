Menü Kapat
TGRT Haber
23°
Spor
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı: Suudi Arabistan'a transferi son anda iptal olmuştu!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için kritik bir karar alındı. Barış Alper Yılmaz'ın Suudi Arabistan'a transfer olmasına izin vermeyen sarı kırmızılı yönetim, an itibarıyla ise yıldız futbolcuya ciddi bir zam yapmaya hazırlanıyor.

'da ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Barış Alper Yılmaz'ın Neom SC'ye gitmesini istemeyen Galatasaray, sürece ilave olarak da milli futbolcu ile sözleşme yenileyecek.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı: Suudi Arabistan'a transferi son anda iptal olmuştu!

GALATASARAY'DA TRANSFERİ İPTAL EDİLEN BARIŞ ALPER YILMAZ KRİTİĞİ

Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın kapısını 40 milyon Euro ile çalan Neom SC, astronomik teklifine rağmen devinden olumlu cevap alamamıştı! Ayrıca Barış Alper Yılmaz'a da ciddi bir maaş öneren ekibi; yıldız oyuncuda soru işaretlerine sebep olmuş ve Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'dan ayrılmak istemişti.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı: Suudi Arabistan'a transferi son anda iptal olmuştu!

GALATASARAY'DA BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN SON KARAR VERİLDİ

Barış Alper Yılmaz'ın Suudi Arabistan'a transferine onay vermeyen ve 40 milyon Euroluk teklifi reddeden sarı kırmızılılar, an itibarıyla ise yıldız isme zam yapmaya hazırlanıyor. Esasen ise Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın maaşını katlayacak bir kontrat tasarlıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN ŞU ANKİ MAAŞI NE KADAR?
25 yaşındaki futbolcunun, yıllık 2 milyon Euro civarlarında kazandığı iddia ediliyor.
