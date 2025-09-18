Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı: Suudi Arabistan'a transferi son anda iptal olmuştu!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Barış Alper Yılmaz'ın Neom SC'ye gitmesini istemeyen Galatasaray, sürece ilave olarak da milli futbolcu ile sözleşme yenileyecek.

GALATASARAY'DA TRANSFERİ İPTAL EDİLEN BARIŞ ALPER YILMAZ KRİTİĞİ

Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın kapısını 40 milyon Euro ile çalan Neom SC, astronomik teklifine rağmen Süper Lig devinden olumlu cevap alamamıştı! Ayrıca Barış Alper Yılmaz'a da ciddi bir maaş öneren Suudi Arabistan ekibi; yıldız oyuncuda soru işaretlerine sebep olmuş ve Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'dan ayrılmak istemişti.

GALATASARAY'DA BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN SON KARAR VERİLDİ

Barış Alper Yılmaz'ın Suudi Arabistan'a transferine onay vermeyen ve 40 milyon Euroluk teklifi reddeden sarı kırmızılılar, an itibarıyla ise yıldız isme zam yapmaya hazırlanıyor. Esasen ise Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın maaşını katlayacak bir kontrat tasarlıyor.