Fatih Terim Türkiye'ye dönüyor! Yeni adresi belli oldu

Galatasaray’ın ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim’in yeni işiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Panathinaikos'u çalıştırdıktan sonra Suudi Arabistan Pro Lig takımı Al-Shabab'ın başına geçen ve sezonun bitmesiyle takımdan ayrılanFatih Terim’in yeni göreviyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

FATİH TERİM TÜRKİYE’YE DÖNÜYOR!

Geçtiğimiz günlerde adı Çek Cumhuriyeti Milli Takımı ile anılan ve görüşmelerde bulunduğu iddia edilen Fatih Terim için, gazeteci Barış Yurduseven net konuştu. Yurduseven, ‘‘Fatih Terim, Kafa Sports'ta yorumculuk yapmaya başlayacak.’’ dedi.

Galatasaray ve A Milli Takım’daki başarılarıyla Türk futbol tarihinde yer edinen deneyimli teknik adam, bundan böyle saha kenarındaki tecrübelerini ekranlara taşıyacak.